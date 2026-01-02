明日花綺羅疑整過頭「門牙掉了」！真實面貌曝光網崩潰

娛樂中心／張予柔報導



日本前AV女優「明日花綺羅」擁有天使臉孔與魔鬼身材，雖然在2020年已宣布引退，至今仍擁有大批死忠粉絲。昨（1）日她在社群平台上PO出影片，向粉絲送上新年祝福，她在影片中開心大笑，卻明顯少了一顆門牙，並幽默表示「雖然少了一顆（牙齒) ，但還是笑著說聲新年快樂！」影片曝光後立即引起網友熱議，引起粉絲留言討論她的狀況。





明日花綺羅自2017年出道以來，憑藉無辜水汪大眼與精緻甜美的外貌，獲封「暗黑界天后」。（圖／翻攝自IG@asukakiraran）

明日花綺羅近日上傳的影片，被網友發現少了一顆門牙，引起熱烈討論。（圖／翻攝自Ｘ＠asukakiraran）

明日花綺羅自2017年出道以來，憑藉無辜水汪大眼與精緻甜美的外貌，獲封「暗黑界天后」，人氣居高不下。她過去曾多次坦承接受臉部整形手術，這次公開缺牙畫面引起討論，還有網友在PTT AV女優板發文問「明日花綺羅怎麼變成這樣了？」更直言「牙齒沒有了是做什麼整形手術嗎？」還打趣稱「這是第幾代明日花綺羅了？」。

明日花綺羅（右）前陣子被爆出與韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年（左）在日本私下約會。（圖／翻攝自IG@_juhaknyeon_、asukakiraran）

對此，有整形醫師在解釋，指出缺牙可能與先前整形手術時的全身麻醉有關。醫師表示「在全身麻醉過程中，如果出現呼吸變弱或氧氣不足的緊急狀況，現場缺乏專業麻醉醫師時，醫療人員在急救時可能會對牙齒造成負擔」。值得一提的是，明日花綺羅前陣子被爆出與韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年在日本私下約會，隨後男方便遭經紀公司宣布解約、退團，引發粉絲不滿，紛紛湧入明日花綺羅的IG留言洗版，事情的真相還待釐清。





原文出處：明日花綺羅疑整形過頭「少一顆門牙」！真實面貌曝光…網驚：怎麼變成這樣

