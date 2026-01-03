明日花綺羅「缺牙拜年」講話漏風 親揭真相：全麻術後出意外

日本前AV女優、現為藝人的明日花綺羅1日在社群平台發布影片，笑容燦爛地祝粉絲們拜年，提到自己雖然少了一顆門牙，「但還是笑著跟大家說新年快樂！」引發熱烈討論。後續她在TikTok直播中解釋，是因為日前進行整形手術時全身麻醉，麻醉消退時她疑似用力咬住管子，才會導致門牙斷裂。

明日花綺羅近日少了一顆門牙。

明日花綺羅曾坦承臉部多次整形，對於此次失去了一顆門牙，她透露「我手術時接受全身麻醉，但在麻醉消退、意識恢復的過程中，似乎出現了恐慌反應，咬緊口中的管子時，就把牙齒給咬斷了。」目前還在恢復期，「臉還是很腫，不過多虧大家的支持，2026年我每天都能充滿笑容。」

明日花綺羅直播時大方分享缺牙的樣貌。

近日也有網友從專業角度分析，認為明日花綺羅手術時現場可能沒有專業的麻醉醫師在場，慌亂搶救時不得已對牙齒造成了負擔，但也慶幸她「能夠平安無事真是太好了」，並呼籲大家進行全身麻醉時，一定要注意避免類似狀況。

