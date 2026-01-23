明日英文閱讀成果發表 國北教大附小展現學習力

國北教大實小舉辦「明日英文閱讀」計畫成果發表會，學生展現英語歌唱、舞蹈及戲劇演出

家長也上臺加入演出，讓發表會更具互動性

學生陳旼覺得用唱歌的方式學英語，既開心又好玩

學生李硯齊認為，學習英語可以和外國人溝通

英文科教師曹心媛表示，「明日英文閱讀」讓學生在耳濡目染中自然熟悉並逐漸學會英文

臺北市立大學英語系副教授吳宜儒指出，大量聆聽與複誦練習，可增進英語聽與說的學習成效

小朋友在舞臺上活潑呈現一學期以來的學習成果

學生以戲劇演出形式，展現英語學習成果

「明日英文閱讀」計畫啟發並培養學童對英語學習的興趣

國立臺北教育大學附設實驗小學日前舉辦「明日英文閱讀」計畫成果發表會，一年級學生透過英語歌唱、舞蹈及戲劇演出等多元展演形式，在舞臺上活潑呈現一學期以來的學習成果，也見證以中文 MSSR（身教式持續安靜閱讀）為基礎所推廣的「明日英文閱讀」學習模式，成功啟發並培養學童對英語學習的興趣。

英語教師曹心媛表示，「明日英文閱讀」以一年級學生為對象，每週固定兩天早自習時段進行英文繪本的「大量聽」學習，不設作業，也不教授文法，而是透過色彩鮮明、可愛生動的圖片引導，以及單字與句子的高度重複，讓學生在耳濡目染中自然熟悉並逐漸學會英文。相較於以講義與講解為主的教學方式，這樣的學習歷程更貼近孩子的語言發展，也能有效降低對英文的恐懼感。課程結合故事與英語歌曲，學生參與度高，學習氣氛輕鬆愉快；對於幼兒園階段較少接觸英文的孩子而言，透過故事情節的鋪陳與老師適度引導，再加上和同學的分享，能以更有趣的方式建立信心，快樂學習英語。

廣告 廣告

一年級學生陳旼分享，成果發表會中能和同學一起唱英文歌、跳舞，覺得用唱歌的方式學英語既開心又好玩。陳旼的母親也表示，孩子本來就喜歡唱歌與舞蹈，「明日英文閱讀」以活潑多元的方式進行學習，有助於引發低年級學生對英語的興趣。

一年級學生李硯齊則表示，自己在進入小學前就開始接觸英文，能用英語與外國人溝通，或閱讀英文繪本，讓他感到很有成就感。此次成果發表會中，他和同學以故事演出形式分享知名童謠《Five Little Monkeys Jumping on the Bed》，覺得相當有趣。

臺北市立大學英語教學系副教授吳宜儒指出，低年級是外語學習的關鍵期，透過大量聆聽與重複練習，有助於累積英語聽與說的學習成效。例如英語歌曲的學習，孩子從聆聽到能開口演唱，就已經達成重要的學習目標。她也肯定國北教大附小此次成果發表會的表現，孩子們不僅能朗讀繪本、演唱歌曲，還能以戲劇形式完整呈現，並與臺下家長互動，充分展現「明日英文閱讀」計畫推動的亮眼成果。