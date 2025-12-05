明日迎大雪節氣！東北季風減弱各地回暖 烏魚進入捕撈旺季

明日為24節氣中的「大雪」。（示意圖／Pexels）

12月7日將迎來二十四節氣中的「大雪」，為冬季第三個節氣。根據氣象專家林得恩表示，此節氣象徵著東北季風逐漸增強，氣溫轉涼，天氣型態亦由晴朗轉為多雲甚至陰天。不過，今年大雪當天受到東北季風暫時減弱的影響，台灣各地將出現短暫回暖現象，白天氣溫明顯回升。

林得恩指出，大雪節氣的氣候特徵反映出東北季風在地形作用下，於部分地區可能出現較強風勢。隨著大陸高壓南下，氣溫也會逐步走低。此時節亦為台灣冬季漁業的重要時期，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄至東港等沿海及外海地區，陸續可見烏魚大批洄游，被形容為「大雪大到」。每年此時也是漁民捕撈烏魚的重要時機。

針對今年大雪節氣當日的天氣狀況，林得恩表示，東北季風略為減弱，水氣進一步減少，台灣各地多為晴到多雲天氣。僅基隆北海岸、大台北山區與宜蘭地區仍有局部短暫降雨的機會。中南部地區則持續乾燥，白天氣溫回升明顯，惟早晚仍偏涼，需留意日夜溫差。

氣溫方面，氣象署指出，今天（6日）東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，外出請注意保暖，而白天北部及宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。

