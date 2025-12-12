明日閱讀表揚活動 新北貢寮國中等26校獲績優肯定

新北市貢寮實驗國中獲得明日閱讀第四級特優學校，校長劉松英(右)與老師出席領獎。

明日閱讀績優學校表揚。

明日閱讀小小說書人表揚。

國立中央大學今天(12日)舉行「2025明日閱讀成果表揚會」，今年共有26所績優學校與超過80位家校共讀與聊書的親師生典範獲得肯定，其中新北市貢寮實驗國中從學校開始，逐步將閱讀帶到社區與家長，慢慢形成社區閱讀風氣，獲得明日閱讀等級認證最高級別的肯定。

明日閱讀由中央大學網路學習科技研究所國家講座教授陳德懷提出，倡議家庭與學校採身教式持續安靜閱讀，推廣超過十年，截至今年已有2300多所國中小學與幼兒園響應，每年12月12日特別舉辦明日閱讀活動，採節日響應及博覽會活動，邀請師生一起在官網上以文字、影像展現各校閱讀成果。

出席表揚活動的教育部國民及學前教育署署長彭富源表示，明日閱讀推動的身教式持續安靜閱讀(MSSR)已經證明身教、興趣與習慣相當有效，因此他呼籲家長與學校一起，加入閱讀行列，因為閱讀是對抗3C誘惑最好的方式之一。

新北市貢寮實驗國中獲得明日閱讀第四級特優學校，校長劉松英分享，該校5年前從晨間閱讀開始，由老師與校長幫孩子們做晨間閱讀導讀，並逐步將閱讀推廣到社區與家庭，例如與附近的雙溪高中每周三連線閱讀，利用親子教育講座，聘請講師分享閱讀的好處，慢慢改變家長的觀念，並進而願意加入家校共讀的行列。

劉松英校長說，推動閱讀後，可發現愛閱讀的孩子氣質越來越好，尤其改為學生為全校導讀時，可看見學生準備的積極度與成就感，甚至自己主動參加寫作比賽，並獲得不錯成績，這都是閱讀帶來的改變。

嘉義縣宣信國小2013年起建立每日MSSR，利用早自習時間推動全校閱讀，校長更以身作則每天入班陪讀，以行動示範邀請家長入班共讀，推動家校共讀文化。