明早寒流退場！週三冷空氣襲北東部 週四起再回暖「日夜溫差大」

受到寒流影響，各地今（8）日深夜至明（9）日清晨氣溫仍低，感受寒冷。中央氣象署指出，明早寒流將逐漸遠離，氣溫隨後回升；11日（週三）至12日（週四）清晨受冷空氣影響，北部及東部地區高溫略降，週四白天後氣溫再度回升。下週天氣以多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島部分時段有零星降雨。

氣象署表示，9日（週一）至10日（週二）白天起氣溫逐日回升，但體感仍偏冷；週二各地高溫約20至26度，中南部日夜溫差大，天氣多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

廣告 廣告

11日（週三）至12日（週四）清晨鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下，水氣略增，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，大台北平地及北部山區亦有零星降雨，其餘地區多雲到晴。由於冷空氣強度不高，低溫變化不明顯，僅北部及東部高溫稍降。

12日（週四）白天冷空氣減弱，氣溫回升、水氣減少，降雨範圍縮小至東半部地區及恆春半島，其他地區多雲到晴，留意日夜溫差。

13日（週五）至15日（週日、小年夜）各地天氣多雲到晴，僅花東地區及恆春半島偶有零星降雨，日夜溫差明顯。

氣象署提醒，沿海及離島須留意局部強風與大浪，回暖期間，馬祖及中部以北地區易有霧或低雲影響能見度，請留意天氣變化及相關航班資訊。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

寒流持續發威！本島平地最低溫恐探「6度以下」 下波冷空氣週三報到

強冷倒數！週五晚起氣溫驟降「下探6度」 恐再迎寒流

未來一週天氣3轉變！ 週二回暖、週五晚冷氣團再報到