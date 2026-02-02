明早親上火線 賴清德將親自說明台美經濟合作進展

賴清德總統將於3日上午9時30分在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，親自對外說明台、美合作的進展情況與後續推動方向。這場記者會預計進行至上午10時10分，將由賴清德親自說明台、美雙邊在經濟領域的合作成果。

賴清德。(圖/總統府)

據了解，記者會的出席人員將包括賴清德、總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉，以及外交部北美司長王良玉等7位政府高層，預計共同對外說明台、美合作進展與後續推動方向。

據府方人士表示，賴清德總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫的國際情勢下，我國透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流等方式，協助國內產業穩健的走向國際市場。

據府方人士指出，政府將會持續以國家利益為依歸，積極拓展對外經貿夥伴關係，提升我國在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性，鞏固台灣在國際經濟體系中的重要角色。