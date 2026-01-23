明早9點生死鬥！「攀岩傳奇」霍諾德無繩挑戰爬101 曝508公尺攻頂慶功必做一件事

艾力克斯霍諾德是第一位成功徒手攀爬美國優勝美地國家公園酋長岩的攀岩家，也是唯一一個。他將挑戰徒手攀登台北101。翻攝IG＠alexhonnold

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德將挑戰一項世界紀錄，於明天（24日）早上9點在沒有安全繩的情況下，徒手攀爬台灣最高的建築、高達508公尺的台北101。他表示收到提議要挑戰攀爬台北101時，他的心情其實是充滿好奇與興奮，也透露如果成功登頂後他的慶祝儀式！

艾力克斯霍諾德是第一位成功徒手攀爬美國優勝美地國家公園酋長岩的攀岩家，也是唯一一個。酋長岩的垂直岩壁高度約為 900至915公尺，是全球攀岩愛好者夢寐以求的聖地。

挑戰攀爬台北101感覺「好奇、興奮」

霍諾德接受Netflix專訪時坦言，他一直好奇對攀爬向台北101這麼大的建築會是什麼感覺？「我爬過世界上無數巨大的岩牆，但從未爬過像這樣的人造建築。此外，建築物比大多數岩壁更陡峭。大多數岩壁，即使看起來是垂直的，實際上並非完全垂直，或者並非全程垂直，而這座大樓從頭到尾都是垂直的，這很酷。這就是差異所在，令人興奮。」

由於台北101光滑的玻璃表面，若是下雨將會增加攀爬難度，對於這次攀爬最難預測的因素，會是天氣？疲勞？還是其他？霍諾德表示：「我想對我來說最不確定的是心理狀態。我以前從未爬過摩天大樓，我相信自己在底部會感到一點緊張，因為這是全新的事物，我不知道感覺會是怎樣。我花了 30 年攀爬岩壁；這將是我第一個大型人造結構，所以我相信感覺會有點不同。」

艾力克斯霍諾德認為建築攀登與攀岩壁最大的不同，就是沒有「最難的一步」。Netflix提供

透露被百萬人注視的感覺 曝慶功行程

而這次徒手攀爬將進行全球直播，在數百萬人觀看下，沒有剪輯或重來的機會下，霍諾德要如何面對被全球觀眾時刻被注視的感覺？霍諾德說：「我其實完全不擔心，被注視的感覺根本不算什麼。我的生命正懸於一線之間，我真的不在乎誰在看。我在乎的是我正在做的事以及把它做好。」

霍諾德表示，無論有多少人在看，我永遠不會看到那些觀眾。這不像是在演講廳裡有一群人看著我。我的體驗只是看到攝影師們，而攝影師全是我的朋友，他們都希望我好，都在那裡享受時光。有攝影師在身邊感覺真的很正向。

至於如果攀爬結束，霍諾德將如何慶祝？霍諾德說：「我會搭電梯下來，見到等待著我的妻子，我們會很興奮，然後那天晚上去吃一頓感覺超棒的自助餐，然後我會回家，回到我的攀岩練習中。就這樣度過這一天！」



