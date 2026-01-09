明明不餓卻一直想吃？營養師揭「焦慮性進食4警訊」 很多人都中

你曾經想過吃進體內的食物，是為了獲取營養，還是為了填補內心的空缺？現代人不論是生活、工作，都有著極大的壓力，但過大的壓力也會導致焦慮性進食 ，而焦慮性進食和食量大，到底差在哪裡？又該如何解決？對此，營養師余朱青帶大家一起深入了解！

4個狀況 評估自己是否有焦慮性進食

1、靠美食來紓解壓力

你也有過這樣的經驗嗎？疲勞了一整天，就想吃個美味的宵夜結束這辛苦的一天，不過，千萬要小心，這只是皮質醇（cortisol）的陷阱，因為壓力導致皮質醇濃度的提升，就會讓人不注意就吃進更多的食物。

2、渴望高熱量的食物

壓力會導致皮質醇的濃度上升，同時大腦的血清素（serotonin）濃度也會跟著降低，這樣的狀況會導致你感到情緒低落，傾向用精緻且高熱量的食物來彌補內心的空虛。

3、吃飽了卻還是想吃

因為高碳水化合物、高脂肪、高鈉的食物，會讓大腦產生愉悅的感覺，因此當壓力過大時，大腦就會想起有這些美食，能降低你的壓力，並提醒你去吃這些東西，這就是為什麼你明明吃飽了卻還是忍不住繼續吃的原因！

4、享受美食有罪惡感

當你被情緒操控進食後，往往都會伴隨著懊悔和罪惡感，痛恨自己怎麼又吃了這麼多東西，開始進入惡性的輪迴，最後可能導致暴食症、腸胃功能紊亂等狀況。

正念飲食改善焦慮性進食 減壓又減重

經過判斷後若你符合焦慮性進食，也不用太擔心，余朱青分享，可以透過正念飲食來解決這樣的困擾。正念飲食指的是，專注在享受美食、吃飯的當下，由於大腦在用餐的 20 分鐘後才會意識到飽足感，因此放慢用餐速度，讓吃飯變成一件「有意識」的行為，就能有效減緩暴食和情緒化飲食的狀況。

正念飲食不僅可以減輕壓力，對於減重的效果也非常好，當你的飲食不再被情緒控制，距離減肥成功就拉近了一大步，不妨試試看吧！

