明明不餓卻一直狂吃？醫揭「暴食真相」 大推3類食物幫你踩煞車

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很多人都有過這種經驗：本來只是想吃一點甜點，結果整盒餅乾都吃光光，明明不餓卻停不下來，因此會自責：「是不是我自制力太差？」

暴食行為 可能與腸道菌有關

王姿允醫師。我的無齡秘笈。分享，其實2023年高分期刊《Cell Metabolism 》（IF:30)的研究「Microbiota-gut-brain axis drives overeating disorders」提出一個讓人驚訝的觀點：「暴食行為，可能與腸道菌調控的腸-腦軸路徑有關。」

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研究團隊建立了一種「暴食模型」的小鼠。當牠們接觸高脂高糖的可口食物時，會在短時間內攝取大量熱量，出現類似人類神經性暴食症（bulimia nervosa)的行為。接著研究者做了一個非常關鍵的實驗：把這些暴食小鼠的腸道菌移植 到健康小鼠身上。結果出現一個驚人的現象：健康小鼠也開始出現過度攝食與偏好高熱量食物的行為。換句話說：暴食的傾向，某種程度上可以透過腸道菌「傳遞」。

腸道菌如何影響你的食慾？

研究發現，腸道菌可以透過 腸—腦軸（gut-brain axis） 影響大腦的食慾調控。包括：

1、腸道荷爾蒙：GLP-1、PYY、CCK這些都是控制飽足感的重要訊號。

2、神經傳導物質：血清素、多巴胺跟GABA，這些物質會影響 大腦的獎賞系統。

3、色胺酸代謝：研究也發現，腸道菌會改變 tryptophan 代謝，產生一些神經活性分子，例如：KYNA（kynurenic acid, 犬尿喹啉酸 / 犬尿氨酸酸）這些代謝物可能影響食慾與進食行為。

更有趣的是：菌相真的不一樣

暴食模型的小鼠與正常小鼠相比，腸道菌組成明顯不同。而在很多健康研究中，有一種菌被認為是非常重要的「健康指標菌」：Faecalibacterium prausnitzii

(也就是我們的普拉梭菌，長得像醫師的那隻），他是一種會協助產生 butyrate（丁酸） 的益菌，在暴食症的老鼠身上明顯下降。這隻菌不一定跟變瘦有關，但確實跟抗發炎、維持腸道屏障、改善代謝、調節免疫有關。所以在很多慢性發炎性疾病中都會下降，例如：肥胖、糖尿病、腸躁症、發炎性腸病，甚至在情緒與壓力相關疾病中也常見下降。

後來此研究給予足夠的腸道菌色胺酸代謝產物KYNA或是給予Faecalibacterium prausnitzii 後，這些老鼠的暴食行為就改善了。這告訴我們一件事，單純只有GLP-1的針劑無法永久治療好暴食症，一停針就暴食，是因為單一GLP-1只是從血液中作用在大腦暫時抑制食慾。但「腸道菌如果沒有改變」，所有的代謝物訊號還是混亂的，畢竟一個好的腸道菌相可以產生的回饋抑制暴食的訊號，不是只有GLP-1一個路徑這麼簡單。

哪些飲食可以養好這種菌呢？

研究發現Faecalibacterium prausnitzii很喜歡吃三大種類的東西：

1、膳食纖維

．燕麥、全穀類

．豆類

．蔬菜（洋蔥、蘆筍、大蒜）

．冷卻馬鈴薯或冷飯（抗性澱粉）

2、植物多酚

．莓果類與植物多酚

．85%以上的苦巧克力

．綠茶

3、Omega-3

．魚油

．堅果類

．奇亞籽

王姿允表示，以上這些食物會被腸道菌發酵，產生丁酸，讓好菌生長。相反地，高糖、高脂、低纖維的西方飲食，會讓這些好菌逐漸消失。

這也許解釋了一件事，為什麼很多人一旦開始吃加工食品或甜食，就會出現食慾失控、想吃更多高熱量食物。這可能不只是心理問題，而是「壓力+不良飲食」本身就會改變腸道菌相。

同時也提醒，菌相建立總要時間，若初期一直破戒一直吃加工食品或讓血糖飆升的食物，就很難讓這些菌長起來。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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