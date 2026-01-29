明明不餓，嘴巴卻停不下來？醫教你3招「煞車」找回飽腹感

明明已經吃飽，嘴巴卻還是停不下來該怎麼辦？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，會出現這種狀況，是身體的「煞車」壞掉導致，人的身體會根據飲食、壓力、活動量、睡眠等因素，來找到「平衡」，若平衡失控，就會讓人特別容易餓、特別想吃，這時可用3步驟找回煞車，讓飽足感回歸。

皮質醇失控 就會想囤積高熱量食物

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，壓力一來，身體會分泌名為「皮質醇」的壓力荷爾蒙。它會對大腦下指令：「快！有危險！趕快囤積高熱量的食物！」這其實是老祖宗留下來的生存本能，在遠古時代，能幫助人類度過饑荒，讓人即使不感到飢餓，也會不斷攝取食物。

多巴安訊號異常讓人暴飲暴食 形成惡性循環

蕭捷健表示，壓力過大會讓人渴望「快樂來源」，而食物是最容易取得的安慰劑。在大腦的獎賞迴路裡，多巴安訊號異常會讓人更容易暴食，尤其是高糖高脂的食物。長期吃高糖高脂、超加工食品，會讓下視丘發炎，瘦素訊號傳不進腦，導致大腦以為你缺糧，食慾就被放到最大，形成惡性循環。

3步驟幫身體找回「煞車」讓飽足感回歸

蕭捷健提到，有3步驟可以幫身體找回「煞車」，目標不是節食，而是把失控的食慾調整回正常狀態，民眾不妨嘗試看看：

1.做身體安檢

檢查最近是否開始服用或調整某些會影響體重的藥物，如類固醇、部分精神病藥物等，可以跟醫師討論。若情況允許，也可以檢查甲狀腺功能、血糖、肝腎功能、荷爾蒙等，排除其他可能的生理因素。

2.找回「飽足感」

找到壓力來源，每天給自己10分鐘，出門散散步或做幾個深呼吸，把被壓力推高的食慾慢慢降下來。飲食方面，每餐吃足一個手掌心大小的蛋白質，如雞蛋、豆漿、豆腐、魚、雞胸肉等，給自己滿滿的飽足感，還能促進身體分泌天然的瘦身荷爾蒙「腸泌素」。

3.擺脫「超加工食品」

吃飯時先吃大量的蔬菜，不僅能穩定血糖、抗發炎，還能大大降低飯後想吃甜點的慾望。盡量將飲食上80%的熱量來源都調整為「原型」食物，像是肉、蛋、豆、魚、全穀類、蔬菜水果等，就能擺脫容易越吃越多的「超加工食品」。另外，每天最好睡飽7至8小時，有助於降低對垃圾食物的渴望。

尋求專業「外掛」 放下壓力找回正常節奏

蕭捷健提醒，若執行上述3步驟還是沒用，民眾可以尋求專業的「外掛」，現在已經有很成熟的醫療方式，醫生可以運用相關藥物，幫助你把食慾的訊號「校正回歸」。這不是作弊，而是像在車子失靈時，請專業技師來幫你裝上「醫療級煞車」，讓你的努力不再白費，壓力、發炎問題改善後，體重自然可以維持。

他也提醒，很多時候飲食會失控不是因為自己太懶，只是因為自己已經用光力氣在應付生活。先接住自己，不用逼自己馬上「全都做到」。每天給自己一小段安靜或放鬆的時間，當壓力慢慢降下來，食慾也會跟著恢復正常，不用太擔心。

