明明冷到發抖卻不是寒流？兩波低溫時間曝光 一圖揭關鍵差別

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」示警，這波冷空氣將帶來「兩波低溫極值」，空曠地區恐跌破10度，且隨著天氣轉乾，週末的「輻射冷卻」效應將更為兇猛。但在這急凍天氣，為何仍不見氣象預報說「寒流」，中央氣象署透過社群圖文，來替民眾科普大陸冷氣團、寒流分別的定義。

氣象粉專天氣風險指出，這波降溫過程分為兩階段，「第一波低溫」將出現在今（2）日晚間至明（3）日清晨。屆時中北部、東北部都市地區低溫下探10至12度，空曠地區低溫7至9度；南部、花東空曠地區也有機會降至10至12度。

週末「輻射冷卻」接力會更冷

雖然到了明天水氣減少，西半部轉為多雲或放晴，但千萬別被騙了，氣象粉專提醒，「第二波低溫」將在明天晚間至週日（4日）清晨發威。受到強烈「輻射冷卻」效應影響，要留意局部單點的極低溫發生情況，中北部空曠地區仍可能出現8至10度，日夜溫差極大。

這波冷空氣將帶來「兩波低溫極值」。（圖／翻攝天氣風險臉書粉專）

明明很冷為何不是寒流？ 氣象一張圖科普

面對這波讓大家發抖的低溫，為何定義上僅是「強烈大陸冷氣團」而非「寒流」？中央氣象署解釋，氣象學上的分級有嚴格標準，是依據「台北氣象站」的日最低溫來判定：

寒流：最低溫 ≤ 10°C（最冷等級）

強烈大陸冷氣團：10°C < 最低溫 ≤ 12°C（本次等級）

大陸冷氣團：12°C < 最低溫 ≤ 14°C

東北季風：最低溫 ≥ 15°C

冷空氣怎麼分級？氣象署一圖說明。（圖／翻攝氣象署臉書粉專）

氣象署說明，今、明兩天台北站預測低溫落在 10至12度區間，因此歸類為「強烈大陸冷氣團」。

醫囑護心保命：帽子圍巾不可少

雖然未達寒流標準，但低溫對健康的威脅一樣大。若家中有長輩或心血管疾病親友者，應落實「護心保暖」，頭頸部與四肢末梢散熱快，務必戴上帽子、圍巾及手套。對於晚歸族群，越晚氣溫越低，請務必將衣櫃裡最厚的禦寒大衣拿出來穿，做好萬全準備度過這波寒冷天氣。