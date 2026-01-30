明明努力卻總差一步？中年才懂的殘酷真相：好運不是天賜，而是靠行動累積「嘗試更多次」





奇蹟好運的真相

「運氣」要靠自己去抓住，而不是靠幸運女神賜予。

我長期在第一線跑業務，見過無數的業務員，因此很清楚任何團隊裡都有那種「總是在最後關頭差一點點而沒達到業績目標」的人。這些人平時都很努力，業績也還不錯，但就是會功虧一簣。

相反地，也有那種「總是能在最後一刻湊齊業績，每個月都達成目標」的人。「最後幸運女神站在了我這邊」、「奇蹟發生了」幾乎是他們所有人的口頭禪。

那麼，他們所說的「運氣」和「奇蹟」究竟是什麼呢？

在赫特福德大學研究「運氣」的李察‧韋斯曼（Richard Wiseman）教授指出，「運氣」並非命運的安排，而是取決於「行動」的多寡。

這個有趣的研究是從龐大數據歸納而來的。例如那些經常「中獎」的人。調查他們的行動後，會發現中獎並不單純是機率問題，畢竟他們的報名次數不一樣。

換句話說，常常中獎的人並未特別幸運，他們只是比別人報名更多次而已。不僅如此。大部分覺得「自己運氣很好」的人，其實都比運氣不好的人認識更多人，接觸更多資訊，所以他們能夠遇到更多「機會」。

幸運主動向你走來

真有道理。仔細想想，那些最後能夠成功的人，的確在陷入困境時也不會輕言放棄，反倒更積極「行動」。他們的本能知道，這些小小的累積終究會帶來豐碩的成果。

因此，當你快要放棄的時候，比平常更積極「行動」就對了。這麼一來，幸運女神便會向你走來。

其實，很多功虧一簣的人早就放棄了，他們想的是「算了，下次再努力」。放棄，就是不再採取任何行動來創造成果。既然如此，被幸運女神拋棄也怨不得人。

所以，我希望你別再輕言放棄，並且建立這樣的觀念：你是因為缺乏行動，幸運女神才對你不理不睬，絕對不是因為你運氣差。

再強調一次，人人都有機會「走運」。

「求神問卜」跟「迷信」未必能帶來好運，但是勇於「行動」一定能讓運勢看漲。換言之，運氣是可以操之在手的。

有時間求神拜佛，不如多採取一點行動。這樣一來，幸運大門一定會為你而開。

（本文摘自《不過度努力，不為難自己的減法哲學：捨去不必要的執著，只做擅長的事，更容易成功的41個轉念練習》方言文化出版，伊庭正康著）





