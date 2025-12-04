明明勞退金額都一樣！他「做錯1決定」，十年後資產慘輸千萬…退休金放ETF翻4倍，50後必學複利策略
在物價飛漲的年代，多數人普遍認為靠退休年金不足以保障老年生活，但對於理財的觀點不同，卻可能使資產出現巨大差異。日媒報導，兩名男子退休時都領了約新台幣6百萬元的勞退金，其中一人將部分資金投入市值型ETF，另一人則放定存。結果十年過去，前者資產翻成4倍；後者則因通膨等因素，資產大幅縮水，不得以解除定存、動用存款。
400萬投資ETF，十年後翻倍變1800萬
日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的大森雄一退休十年後，跟老同事木下相約聚會。他們兩人年齡相仿，過去薪資與退休金也相去不遠，因此互道近況後，自然聊起退休生活與老後資金。
大森感慨十年來通膨率加速，光靠3千萬日圓（約新台幣6百萬元）的勞退金，根本撐不住生活。沒想到木下卻淡淡地說：「我把退休金其中的2千萬（約新台幣4百萬元）拿去投資，結果現在總金額翻成4倍以上！」
原來木下把退休金分成兩部分，2千萬日圓投資美國S&P 500指數基金，十年來拜蘋果、微軟、Google等公司股價翻倍，投入金額也增值至近9千萬日圓（約新台幣1800萬）；剩下的1千萬日圓做定存，總資產早就突破1億（約新台幣2千萬元）。
退休金放定存反縮水，通膨率吃掉孳息
反觀大森的戶頭，存款數字則不斷遞減。
他當年想著：「這筆退休金是養老保命錢，絕對不能虧損」，因此將多數資金投入年利率0.03%的定存，但求安心無虞。
但過去十年來，日本消費者物價指數上漲約11%，「每次到超市採買，都感覺『漲價了』！」加上醫療、房屋修繕等額外支出，就算每月仍有24萬日圓（約新台幣4.8萬元）勞保年金可領，仍不足以應付日常，逼不得已解掉部分定存。
甚至原本0.03%的年利率，後來還降到0.01%，導致大森十年間實際資產價值縮水約320萬日圓（約新台幣64萬元）。
「沒想到一個決定，竟讓退休金拉開這麼大差距……」大森悔嘆，現金越放越薄，如果當年能稍微學一點投資，或許兩人的落差就不會這麼大。
怕「賠本」！6成國人靠存款退休
像大森這樣悔不當初的退休族，其實不是單一案例。據日本金融廳調查顯示，60歲以上的日本人有2至4成拒絕金融投資，原因是「怕賠本」、覺得「投資像賭博」，或相信「錢放銀行才保本」等。
事實上，多數台灣熟齡族也認為「現金是王道」。據2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，民眾主要退休理財工具前3名，以新台幣存款占大宗（59.4%），其次才是股票（43%）和保險（28.9%）。
其中交叉分析發現，25歲到39歲青世代理財相對積極，主要選擇股票、ETF投資；55歲以上熟齡者則偏好穩健布局，股票、保險投資並重。
退休
國人退休準備：理想 vs 現實
? 開始存退休金：理想 vs 現實
項目
理想
現實
差距
開始存退休金年齡
39歲
45.15歲
+6.15歲
? 退休後生活費：期望 vs 可存到
項目
期望生活費
預估能存到
落差
每月金額
39,901 元
32,778 元
-7,123 元
日常換算
每天少買 2 個百元便當
? 對退休金的悲觀評估
認為未來退休金不到 2 萬元
34.7%
每月可存退休金不到 1 萬元（未退族）
70.4%
影響最大族群
青世代、40–54 歲三明治族
? 國人如何準備退休金
自行存退休金
62.4%
仰賴社會保險（第一層）
64.1%
註：自行存款比例已與仰賴社會保險的比例接近，顯示多數民眾有「自備款」意識。
? 最常使用的退休理財工具
排名
工具
1
臺幣存款
2
股票
3
保險
青壯世代
ETF 擠進前三名
資料來源：2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查。
「錢」隨時間變薄，複利投資越早越好
不過理財作家嫺人坦言，錢的價值會隨時間變薄，假設通貨膨脹是2%，現在需要1千萬元才能穩退，那麼20年後就可能要準備到1,486萬元了。
因此若設定65歲退休，「可複利的年數」越長、「年化投報率」越高，就越能輕鬆達到目標。
嫺人舉例，假設月薪6萬元、一毛存款都沒有，在45歲這一年開始發憤圖強存退休金。只要每月能存2.7萬元，並投入年化報酬率5%的商品，一路累積到65歲退休，累積複利報酬就能達到約1,125萬元，「晚起的鳥兒也能存到1千萬。」
但同樣一筆錢只放定存，以2025年11月臺灣銀行一年期定期儲蓄存款固定利率1.725%來算，20年後約僅能存到779萬元，大約是1,486萬元的一半。
如果是像上述案例中的木下先生，在退休時將整筆勞退金（4百萬元）投入股市、年化報酬率5%的話，十年後累積複利報酬也可達到659萬元。相較之下，若4百萬放在年利率1.725%的定存，十年連本帶息約475萬元，兩者金額就差了183.5萬以上。
第三人生理財需考慮「變現性」
樂活大叔施昇輝則指出，進入第三人生，不再有固定收入，現金變得更加重要；進行任何投資，都該想到「變現性」是否夠高。
他比較各種理財工具表示，銀行存款最方便，但利息實在太低。外匯、黃金變現性不差，但卻是效率很差的投資工具。此外，房地產變現需要時間，在房價高檔時買進，也不一定真能獲利。
施昇輝認為最好的投資標的，還是股票，「賣掉2天後就能拿到錢，但要承擔股價波動的風險。」他建議，留下2年生活費做生活緊急預備金，就沒有變現股票可能造成虧損的急迫性，進而規避股價波動的風險。
選股則以股息殖利率（＝股息÷股價）至少有5%的股票為優先，但必須同時符合「幾十年來每年都有配息」以及「企業規模大到不可能倒閉」這2個條件。
如果真不知如何選股，與台股連結的「指數型基金」（ETF）中，有很多股息殖利率都能穩定在5%左右，例如規模最大、最具代表性的0056（元大高股息）。
不過，退休後的熟齡族沒有薪水收入補貼虧損，仍必須考量股市下跌風險。最好評估自己能承擔的投資風險，再謹慎投資。尤其別相信一夜致富的神話，避免誤踩投資詐騙，那才真的血本無歸。
本文不授權媒體夥伴
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
花500萬存0056，月領快6萬真的能辦到？施昇輝精算高股息ETF這樣存：退休後「比定存更安心」
65歲富婆擁6千萬資產爽退休，為何晚景淒涼？做錯「這件事」，害她從別墅搬到出租公寓
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 8
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 11
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 6
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
ETF成分股調整！12檔新寵兒、11檔被砍掉 換股名單曝光！
台灣指數公司於今（12月3日）公告2025年12月定期審核結果，其中「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選多因子30指數」與「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」的成分股進行定期調整。這項變動已於2025年12月2日（星期二）交易結束後正式生效，並自今日起正式實施。根據規定，指數進行成分股替換後，將設有為期五個交易日的過渡調整期，用以平滑完成權重調整，降低市場波動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 5
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！
在AI應用快速擴散、全球科技股表現強勁的推升下，台股自2023年起至今一路走高，大盤頻創歷史新高，而扮演推升動力核心的無疑是晶圓龍頭台積電（2330）。根據統計，截至2025年11月底，台積電股價年內累計漲幅已達35%，為大盤創高提供強力支撐，也讓「高含積量」的ETF報酬表現水漲船高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
降息前市場觀望！台積電一度跌10元至1440元 專家：每次回檔都是上車點
有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據意外暴冷！美股全面走強，台積電 ADR 也同步上揚。不過台積電台北現股（2330）今日開低，盤中一度下跌10元至1440元。專家指出，主要因降息前，投資人普遍保持觀望，若下周美國如期降息，科技股有望繼續漲，目前回檔都是逢低布局的良機。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 9
最狂缺貨潮 創見通知客戶：10月以來沒拿到新晶片、價格還翻倍漲
記憶體大缺貨情況前所未見，缺貨一波接一波，創見 (2451-TW) 也傳出通知客戶，由於 SanDisk 跟三星的 NAND 交貨遞延，第四季拿到的貨大幅減少，且上週成本就上漲 50-100%，價格上漲速度正以極快的速度和異常的幅度持鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
律勝、晟鈦再漲停！電零股強噴「定穎投控、金山電也亮燈」 晶睿攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二續揚，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上升0.86%、台積電ADR則強漲1.53%，激勵台股今（3）日續漲，開盤上揚41.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話