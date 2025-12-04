明明勞退金額都一樣！他「做錯1決定」，十年後資產慘輸千萬…退休金放ETF翻4倍，50後必學複利策略





在物價飛漲的年代，多數人普遍認為靠退休年金不足以保障老年生活，但對於理財的觀點不同，卻可能使資產出現巨大差異。日媒報導，兩名男子退休時都領了約新台幣6百萬元的勞退金，其中一人將部分資金投入市值型ETF，另一人則放定存。結果十年過去，前者資產翻成4倍；後者則因通膨等因素，資產大幅縮水，不得以解除定存、動用存款。

400萬投資ETF，十年後翻倍變1800萬



日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的大森雄一退休十年後，跟老同事木下相約聚會。他們兩人年齡相仿，過去薪資與退休金也相去不遠，因此互道近況後，自然聊起退休生活與老後資金。

大森感慨十年來通膨率加速，光靠3千萬日圓（約新台幣6百萬元）的勞退金，根本撐不住生活。沒想到木下卻淡淡地說：「我把退休金其中的2千萬（約新台幣4百萬元）拿去投資，結果現在總金額翻成4倍以上！」

原來木下把退休金分成兩部分，2千萬日圓投資美國S&P 500指數基金，十年來拜蘋果、微軟、Google等公司股價翻倍，投入金額也增值至近9千萬日圓（約新台幣1800萬）；剩下的1千萬日圓做定存，總資產早就突破1億（約新台幣2千萬元）。

退休金放定存反縮水，通膨率吃掉孳息

反觀大森的戶頭，存款數字則不斷遞減。

他當年想著：「這筆退休金是養老保命錢，絕對不能虧損」，因此將多數資金投入年利率0.03%的定存，但求安心無虞。

但過去十年來，日本消費者物價指數上漲約11%，「每次到超市採買，都感覺『漲價了』！」加上醫療、房屋修繕等額外支出，就算每月仍有24萬日圓（約新台幣4.8萬元）勞保年金可領，仍不足以應付日常，逼不得已解掉部分定存。

甚至原本0.03%的年利率，後來還降到0.01%，導致大森十年間實際資產價值縮水約320萬日圓（約新台幣64萬元）。

「沒想到一個決定，竟讓退休金拉開這麼大差距……」大森悔嘆，現金越放越薄，如果當年能稍微學一點投資，或許兩人的落差就不會這麼大。

怕「賠本」！6成國人靠存款退休

像大森這樣悔不當初的退休族，其實不是單一案例。據日本金融廳調查顯示，60歲以上的日本人有2至4成拒絕金融投資，原因是「怕賠本」、覺得「投資像賭博」，或相信「錢放銀行才保本」等。

事實上，多數台灣熟齡族也認為「現金是王道」。據2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，民眾主要退休理財工具前3名，以新台幣存款占大宗（59.4%），其次才是股票（43%）和保險（28.9%）。

其中交叉分析發現，25歲到39歲青世代理財相對積極，主要選擇股票、ETF投資；55歲以上熟齡者則偏好穩健布局，股票、保險投資並重。

退休

國人退休準備：理想 vs 現實

? 開始存退休金：理想 vs 現實

項目 理想 現實 差距 開始存退休金年齡 39歲 45.15歲 +6.15歲

? 退休後生活費：期望 vs 可存到

項目 期望生活費 預估能存到 落差 每月金額 39,901 元 32,778 元 -7,123 元 日常換算 每天少買 2 個百元便當

? 對退休金的悲觀評估

認為未來退休金不到 2 萬元 34.7% 每月可存退休金不到 1 萬元（未退族） 70.4% 影響最大族群 青世代、40–54 歲三明治族

? 國人如何準備退休金

自行存退休金 62.4% 仰賴社會保險（第一層） 64.1%

註：自行存款比例已與仰賴社會保險的比例接近，顯示多數民眾有「自備款」意識。

? 最常使用的退休理財工具

排名 工具 1 臺幣存款 2 股票 3 保險 青壯世代 ETF 擠進前三名

資料來源：2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查。

「錢」隨時間變薄，複利投資越早越好

不過理財作家嫺人坦言，錢的價值會隨時間變薄，假設通貨膨脹是2%，現在需要1千萬元才能穩退，那麼20年後就可能要準備到1,486萬元了。

因此若設定65歲退休，「可複利的年數」越長、「年化投報率」越高，就越能輕鬆達到目標。

嫺人舉例，假設月薪6萬元、一毛存款都沒有，在45歲這一年開始發憤圖強存退休金。只要每月能存2.7萬元，並投入年化報酬率5%的商品，一路累積到65歲退休，累積複利報酬就能達到約1,125萬元，「晚起的鳥兒也能存到1千萬。」

但同樣一筆錢只放定存，以2025年11月臺灣銀行一年期定期儲蓄存款固定利率1.725%來算，20年後約僅能存到779萬元，大約是1,486萬元的一半。

如果是像上述案例中的木下先生，在退休時將整筆勞退金（4百萬元）投入股市、年化報酬率5%的話，十年後累積複利報酬也可達到659萬元。相較之下，若4百萬放在年利率1.725%的定存，十年連本帶息約475萬元，兩者金額就差了183.5萬以上。

第三人生理財需考慮「變現性」

樂活大叔施昇輝則指出，進入第三人生，不再有固定收入，現金變得更加重要；進行任何投資，都該想到「變現性」是否夠高。

他比較各種理財工具表示，銀行存款最方便，但利息實在太低。外匯、黃金變現性不差，但卻是效率很差的投資工具。此外，房地產變現需要時間，在房價高檔時買進，也不一定真能獲利。

施昇輝認為最好的投資標的，還是股票，「賣掉2天後就能拿到錢，但要承擔股價波動的風險。」他建議，留下2年生活費做生活緊急預備金，就沒有變現股票可能造成虧損的急迫性，進而規避股價波動的風險。

選股則以股息殖利率（＝股息÷股價）至少有5%的股票為優先，但必須同時符合「幾十年來每年都有配息」以及「企業規模大到不可能倒閉」這2個條件。

如果真不知如何選股，與台股連結的「指數型基金」（ETF）中，有很多股息殖利率都能穩定在5%左右，例如規模最大、最具代表性的0056（元大高股息）。

不過，退休後的熟齡族沒有薪水收入補貼虧損，仍必須考量股市下跌風險。最好評估自己能承擔的投資風險，再謹慎投資。尤其別相信一夜致富的神話，避免誤踩投資詐騙，那才真的血本無歸。

