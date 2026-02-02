明明吃飽還想狂吃零食？醫師揭「食物噪音」作怪，3招安撫暴食衝動

正餐吃飽還是想吃零食解嘴饞，原來是「食物噪音」在作怪鼓譟。（Gemini生成示意圖）

你是否常常吃完正餐，肚子已經飽了，卻還是忍不住想打開冰箱、零食櫃，吃點甜點或零嘴？書心健康管理診所院長許書華醫師解釋，這種現象其實不是肚子餓，而是大腦在喊餓，我們稱它為「食物噪音」。

食物噪音是什麼？

食物噪音就像大腦裡的「食物廣播」，不停提醒你去吃東西。背後原因通常有兩個：

1.激素失衡：控制飢餓的「飢餓素」訊號過強，而負責告訴大腦夠了的「瘦素」訊號變弱。

2.大腦獎勵系統過度活躍：壓力或高糖高油食物會刺激多巴胺分泌，即使身體已經飽了，大腦仍感覺「沒吃夠」。這也是為什麼單靠意志力硬撐通常會失敗，你不是沒毅力，而是大腦在作怪。

3 招安撫暴食衝動

1.早餐吃足蛋白質

用蛋、無糖豆漿或優格取代白麵包。蛋白質能刺激飽足激素分泌，告訴大腦「夠了」，有效壓制食慾。

2.減少視覺誘惑

零食盡量收起來，不要放在眼前。半夜也避免看美食相關節目或影片。大腦容易被「看見的食物」觸發廣播。

3.設立15分鐘緩衝區

食物噪音通常是一波一波的，當想吃零食時，先喝水或走動，告訴自己「15 分鐘後再決定」，轉移注意力後，多數衝動就會消退。

專業介入也有幫助

許書華醫師提醒，如果長期食慾失控，也可以尋求專業醫療介入。一些針對腸泌素的藥物，能協助大腦校正訊號，讓「食物廣播」安靜下來，幫助你找回對食物的平靜感。

控制暴食不是單靠意志力，而是與大腦合作。從好好睡覺、吃足蛋白質、減少視覺刺激開始，就能逐步把「食物噪音」調小，找回健康的飲食節奏。



