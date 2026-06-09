明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上

愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。

金牛男：愛是現實的算式，而我怕自己「給不起」

平日穩重務實的金牛男，一遇到心動對象，瞬間就變了個人。他會開始在心裡撥算盤：我的收入夠好嗎？能給她安穩的未來嗎？只要任何一項自認不及格，他就會開始自我否定。他可能默默記下妳所有喜好，偷偷關注妳每一則動態，卻始終不敢約妳出去。怕自己嘴笨、無趣、不夠浪漫，讓妳失望。即使妳釋出好感，他也會覺得「她值得更好的」，寧可默默守護，也不敢輕易越界。對金牛來說，愛是沉重的責任，在自認準備好之前，他寧可錯過，也不敢搞砸。

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巨蟹男：愛是小心翼翼，而我總覺得「我不配」

巨蟹男天生安全感不足，動心之後，這種不安全感會放大10倍。他會不斷放大自己的缺點：我太敏感、情緒化、不夠出色……越想越覺得「我這樣的人，怎麼配得上那麼好的她？」於是，他選擇用朋友的身分默默對妳好。妳需要時，他永遠都在，卻絕口不提喜歡。旁人起鬨，他急忙否認；妳稍微靠近，他反而後退。不是不愛，是太愛了，愛到覺得自己平凡，不該耽誤妳的幸福。

處女男：愛是完美考卷，而我永遠「不及格」

處女男對自己要求極高，這份完美主義在愛情裡，往往變成自卑的源頭。動心後，他會用顯微鏡檢視自己：外型不夠帥、談吐不夠風趣、成就還不夠亮眼……任何一點小瑕疵，都足以讓他打退堂鼓。他或許細心到在妳需要時精準出手，卻始終不敢告白。因為他害怕關係確立後，自己會暴露更多缺點。即使妳主動示好，他也會反覆試探、猶豫不決，用冷淡掩飾慌張。太想給妳完美的愛，卻怕自己根本做不到。

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