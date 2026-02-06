明明已經練得很壯，卻仍對身材不滿意？10個問題檢測「肌肉上癮症」

近幾年來全球掀起一股健身風潮，越來越多人到健身房運動。然而，有些人明明已經練得很壯，卻總是對自己的身材不滿意，小心可能陷入「肌肉上癮症」。日本重訓指導者、重訓傳教士費雪曼於《重訓前的肌肉常識》一書中，將理論與實務並行，重新釐清關於重訓的迷思，幫助讀者展開抗老化重訓人生第一步。以下為原書摘文：







重訓嚴防「肌肉上癮症」



「肌肉中毒」千萬不容小覷，這是一種實實在在的心理疾病，病名為「肌肉上癮症」（Muscle Dysmorphia／Bigorexia）。最糟的情況，會因罹患憂鬱症而招來死亡。

廣告 廣告

肌肉中毒可以比喻成，常見於女性的厭食症的肌肉版本。肌肉中毒的人會不斷比較他人和自己的身體，陷入「自己的肌肉比較小」「自己的肌肉沒有別人多」的強烈不安與偏執中，多數的人都會因此罹患憂鬱症。





男人有大肌肉才好看？



一般認為，女性是陷入「體重愈輕愈好」的想法，而罹患厭食症，相對地，男性則是因為「肌肉愈大愈好」的想法，而陷入肌肉中毒（肌肉上癮症）。今時今日，因健美選手、使用類固醇的健身者，在媒體與社群網站上的曝光度大增，使得全球受到肌肉中毒症狀折磨的人不在少數。

據說，英國有上健身房習慣的年輕男性中，每10人就有1人有肌肉中毒的症狀，這個現象在廣告大肆宣傳著「男人有大的肌肉才好看」的區域特別顯著，尤其是歐美。這些國家中，罹患肌肉中毒的年輕人，因使用類固醇等藥物而死亡的案例層出不窮，儼然已成為一項社會問題。

據醫療體系的人所言，日本近年來，因增肌藥物的副作用，而被救護車送進醫院的案例也在增加，有一部分人甚至因而喪命。今後，「肌肉愈大愈帥」的觀念，恐怕也會逐漸在日本蔓延開來。在健身人口增加的同時，肌肉中毒者想必也會跟著增加。

也許你會覺得這件事與你無關，但正在閱讀本書的你，也絕對有可能陷入肌肉中毒的。當然，將增肌當成純粹的樂趣的話，是沒有問題的。筆者想在這裡表達的是，不要讓增肌變成一種偏執。寫下這些，是希望讀者不要為重訓所苦，不要因為重訓甚至失去了寶貴的性命。





自我檢測肌肉上癮症



此處介紹的是，美國成癮中心（American Addiction Centers）所公布的「肌肉中毒的自我評量表」。下列問題中答案愈多「是」的人，愈要留意。

明明受傷了，仍要練重訓。 每天練重訓的時間達到1小時以上。 每天都會練1次重訓。 一天中大半的時間，都在思考關於重訓和肌肉大小的事。 為了增肌，而影響到朋友間的人際關係或工作。 無法練重訓的那天，會感到悶悶不樂。 雖然別人都說不是，但還是覺得自己的肌肉很小。 每天都會測量自己的肌肉大小，並在鏡子前確認。 自認肌肉太小的身體部位，會試圖遮掩。 會和雜誌、網路上的人比較肌肉大小，並確信自己的肌肉真的很小。

大部分的肌肉中毒者，都覺得自己的狀態、想法、心理衛生毫無問題。要察覺自己已經生病了，是很困難的。有偏執的增肌想法的人，會在精神上感到折磨，他們時時刻刻都在想著「如果做了這件事造成肌肉分解的話就慘了」「做了那件事好像能讓肌肉增加」，大腦一整天都被肌肉占據。

肌肉並非愈大愈好。健美選手、健體選手另當別論，一般人以肌肉的大小來斷定一個人優劣，是大錯特錯的想法。因此，筆者也絕不會瞧不起肌肉比自己小的人。將重訓當成終生志業，讓生活更豐富多姿，當然是件好事，但若練成了岩石型肌肉男，還要持續不斷地增加肌肉的話，就無法說是一件好事了。重訓的確需要持之以恆，但還要能樂在其中。

其實第一章就已提過，肌肉能增加到什麼程度，跟先天的基因有很大的關係，過了某個程度，就不是個人努力所能改變的了。所以，比較別人和自己的肌肉量，是沒有意義的。當然正如本書所述，將肌肉增加至某個程度，確實很重要，但不該將對外貌的追求當成一切。

（本文摘自／重訓前的肌肉常識：費雪曼式高效能核心，寫給健身小白的第一本運動筆記／大田出版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

沒時間上健身房？適合初學者的「在家訓練」菜單：工具、項目一次看

重訓也有「初學者紅利」？日本重訓專家實測：肌肉增長速度飆10倍



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為明明已經練得很壯，卻仍對身材不滿意？10個問題檢測「肌肉上癮症」