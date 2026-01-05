明明很養生！教授突咳兩個月「肺癌身亡」 醫一看：運動時機錯誤

生活中心／倪譽瑋報導

一位教授常在有空汙時去跑步，結果肺腺癌去世。（示意圖／資料照）

小心PM2.5危害！營養功能醫學醫師劉博仁曾分享，有一位教授重視養生，有每天早上慢跑的習慣，某天覺得自己咳嗽兩個月不對勁，就醫才得知是肺腺癌四期，因為當時標靶藥物沒有很普遍，最終不幸去世。劉博仁指出，人慢跑時吸進大量空汙，長期下來這些汙染物會刺激肺泡、在肺部累積，最終釀成發炎，這和肺腺癌是有關係的。

劉博仁揭3毒素 空汙、肺腺癌有關聯

劉博仁在節目《小宇宙大爆發》說明生活中可見的「毒」，如汞、鉛、鐵氟龍在身體累積太多有危害；還有「壓力毒」，壓力太大會讓身體分泌很多腎上腺抗壓，腎上腺太高造成體內發炎即是毒；他也特別點名PM2.5，這個毒已經耳熟能詳了，國健署統計肺腺癌的增加「其實PM2.5是逃不了的，所以我們一直想辦法改善空汙這個地方。」

劉博仁說明，PM2.5是大氣中一些懸浮微粒，直徑大概2.5微米以下，很容易從鼻腔進到身體裡面。而這些微粒成分複雜，有重金屬、塑化劑、有機溶劑等汙染物質，吸進肺部後會沉積在氣管與肺的周圍，除了直接刺激肺泡，還會透過肺泡進入血液「全身走」，不少研究指出，它與很多疾病有關聯，例如增加氣喘、中風、腦霧的機會。

教授習慣慢跑得肺癌 外出應留意PM2.5

劉博仁分享個案，一位教授在中國的大學任教，他很重視養生，某次咳嗽咳2個月，懷疑是氣喘發作而就醫，劉博仁幫他照X光「我當場臉都綠了，這不是光氣喘的問題。」右上肺、左下肺都有一顆腫瘤，轉到胸腔科檢查，發現是肺腺癌四期，後來不幸腦部轉移，因為當時標靶藥物沒有很普遍，其他藥效果又不好，後來那位教授就過世了。

劉博仁說明，這位教授習慣在早上慢跑，雖然是多年前的事，但「那時其實就開始有空汙了。」他表示，空氣好時慢跑是好的，空氣不好時「你就是一個活動型的人體空氣清淨機，把空汙都吸到肺裡面去，而且一直呼吸。你覺得運動到了，可是毒素一直進去」最終肺產生發炎，這和肺腺癌是有關係的。

醫師呼籲空汙口罩戴好 補B群有助排毒

被問到平時要怎麼注意PM2.5？劉博仁表示，建議出門看一下空氣品質，不好時應戴口罩，空氣差時建議室內運動就好。不過，家裡也不保證沒有PM2.5，如氣炸鍋讓「PM2.5炸出來，一堆油滴不太好」家裡有空氣清淨機為佳，或是做菜時保持通風、抽油煙機運作，都能減少PM2.5暴露。

劉博仁補充，研究發現B群除了提神，對於空汙導致的肺發炎有清除效果，如B12、B1、B3、B6等，結合起來有助於提升肝臟解毒酵素，能加速代謝造成發炎的毒素。

