明明想溝通，卻又想翻桌：完美解決衝突的七項修煉

我們處在一個史上最頻繁衝突的時代。因為社群媒體的方便，不溝通、不核對 、上網噴，已經成為處理人際對抗的主要方式。噴了就有自己人出來站隊，就 有上位者必須出來解決。(圖片來源/pexels)

越冷靜的人，越強大

●【任務說明】

找到對立與委屈之外的「第三條路」

一場水源紛爭引爆紅、藍兩國大戰，死傷無數……悔恨和內疚糾纏著藍國王，他像著魔般不停地思考：原本只是意見不合，怎麼會演變成戰爭？有沒有方法能避免這場悲劇發生？

藍國王在臨終前，叮囑繼任王位的奧姆：「你一定要找到對立與委屈之外的第三條路，別再重蹈覆轍！」

於是，奧姆跟隨神祕智者展開修煉之旅，他將學會：冷靜、安撫、同理、複述、互補、並列，完美解決衝突的「雙贏」方法。

●【修煉之旅】

奧姆學會了讓憤怒瞬間消失的神奇技巧：「別當作他是針對你」。接著只要前往關卡的大門，成功使守衛幫他開門，就可以通過這一關。但這項開門任務並不簡單……

規定就是規定

奧姆走向第一扇門，觀察起來：有一條小路引向這扇門，而門周圍是切削而成的石頭疊成的高高城牆，圍住了整個城市。

沉重的大鎖掛在門上，將門鎖了起來。這扇門是木製的，質感厚重，但高度很低，僅僅比奧姆高一點點，他可以很輕鬆便翻過去。不過奧姆看到有一個守衛看守著這扇門，他的腰側掛著一把劍，右手握著一柄奇怪的武器，有一條鎖鏈連接，另一頭是一個長滿尖刺的金屬球。

奧姆謹慎地從遠處觀察，接著試圖搭話：「您好。能否勞駕您幫我打開這扇門？我想要離開這個城市。」

「不行，不准通行。」守衛冷回。

奧姆立刻感覺到這生硬的拒絕引起他心中小小的不滿，但他仍舊控制著自己，繼續說：「這對我來說很重要，我真的得離開這裡。」

「規定就是規定。」守衛的回答聽起來毫無轉圜餘地。

奧姆很不習慣被這樣拒絕，也不常有人這樣跟他說話。「又是一個狐假虎威，專門為難別人的小衛兵！」他感到怒氣浮現，但依舊努力保持冷靜。「甚至不需要用上我學到的技巧，智者會感到很驚訝的。」

「我會跟您解釋的，」他繼續說：「由於國家的河流改道，我的人民沒有水源可用了。現在我急需離開這裡，好找方法幫助他們。」

「這不干我的事。」守衛的語氣傲慢。

奧姆感到氣血上湧，這個人以為自己是誰？！他漸漸難以控制怒氣，儘管依舊試圖克制，然而變得越來越艱難。

「剛剛學到的技巧……快，接下來，我該怎麼做？」

所學到的教誨在這一刻顯得那麼遙遠，彷彿被關進他大腦裡沉睡著。而怒氣則甦醒了，完全占據思緒，他感到胸中熱氣上湧，面紅耳赤。

「不干你的事？很快就會與你有關了！」他威脅。

不斷變高的大門

就在此時，奧姆聽到門那邊傳來怪聲──有種奇怪的魔法使得門一公分、一公分慢慢長高了。「我不能繼續在這裡浪費時間，得在門變得太高之前翻過去。」他這樣想著，朝著守衛邁進一步。

守衛見狀，舉起了長滿尖刺的武器。「別過來！」他大喊。

奧姆的心越跳越快，回答：「你可嚇不了我。」

守衛把武器揮動得更快，另一隻手也握住劍柄。「再往前一步，你可會後悔的！」

「該後悔的是你才對。你會為了阻礙我離開這裡而後悔的，你會後悔惹上了我！」奧姆反擊。

門的聲音變得更大聲了，那扇門仍舊在繼續長高，並且速度越來越快。幾秒鐘過後，已經長高了一公尺多，要是再過一會兒，奧姆就無法翻過去了。

「這到底是什麼黑魔法？」奧姆疑惑著，感覺到自己完全被憤怒操縱了。他將手放在劍上，只見門增高得更快了，已經有將近三公尺高。

突然間，奧姆的腦海中傳來一個小小的聲音，那是智者小聲地對他說：「你就打算這樣被自己的情感操縱嗎？我以為控制憤怒對你來說很簡單。你剛剛學到的，要學以致用呀。」

「什麼？……」奧姆說著，停下攻勢，腦袋被洶湧的情緒攪得一團糟。他費了好大的力氣才想起來……

對呀，「表象錯覺」！一切彷彿都清楚了起來。

錯把什麼當成真的了？

他迅速思考著：「讓我看看，讓我看看……我現在錯把什麼當成真的？啊，對了！我認為這個守衛阻止我，無非是狐假虎威，想耍弄他小小的權力。對，我是這麼以為的。對於他的態度，還有別的解釋嗎？」

他又想著：「天哪，這真難！為什麼神奇的技巧用起來會這麼困難？而放任自己被憤怒控制卻那麼自然又簡單。」

「思考一下，這個守衛是怎麼想的？如果我是他，我會怎麼做？或許他只是盡忠職守……會不會是這樣？」

奧姆的想法改變了，他開始試著換個角度去看待這名守衛。他開始這樣去理解他：這是一個忠於使命的人。「如果我想找人看守我的宮殿，一定也希望能找到這樣的士兵。」他想。

怒氣一下子消失了，轉而被一種理解取代。「原來如此，這真的有用！」他自言自語。他的整個態度都逆轉了，包括眼神、姿勢和動作。彷彿魔法一般，奧姆整個人一下子放鬆下來。

守衛彷彿也察覺到這個變化，不再轉動手中的武器，雖然依舊把手放在武器上，一副隨時蓄勢待發的樣子。

奧姆繼續思考：「而且這個人用武器威脅我，如果真像智者所說的，那麼大概是因為他自己也感到害怕。那為什麼他會害怕？怕我嗎？真可笑，我根本不想傷害他，我只不過是想離開這裡而已。」

他又想了想……「不過，他會害怕也情有可原，我帶著武器，而且一副很堅決要越過他看守的大門的樣子。他會感到害怕也很正常。」

現在在奧姆眼前的，不再是一個想要行使自己小小的權力、目光短淺的小兵，而是擔心奧姆會發起戰鬥的盡忠職守的守衛。

糾正對事實的誤判，豁然開朗

意識到這一切之後，奧姆決定安撫守衛，他向後退一步，接著再退一步。守衛放下武器，門也不再長高了。

「非常抱歉，我剛剛太衝動了，因為我真的急需立刻從這裡出去，卻不知道該怎麼做才好。」

守衛收起武器，輕輕舒口氣，門也漸漸變矮了。「你得拿一張通行證來，可以在你身後的邊境管理處拿到，價格是兩枚銀幣。」他不帶感情地說。

「這下子搞定了。」奧姆心想：「真是令人難以置信，這個神奇技巧可真神奇！我為什麼花了這麼久才想起來？兩個人都做好了戰鬥的準備，一點也不懷疑自己所相信的是不是真的。這真是個神奇的方法……但也真困難呀！」

過了一會兒，奧姆拿著通行證回來了。但令他驚訝的是，他沒看到剛剛的那扇門。門彷彿融進了地面，守衛也跟著消失了。

內容來源：《明明想溝通，卻又想翻桌：完美解決衝突的七項修煉》寶瓶文化授權轉載。

(原始連結)





