「明明是最親的人」 曹西平乾兒子無助求助：怎麼才能守護四哥

（記者石耀宇／綜合報導）資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間驚傳猝逝於新北市三重住處，與他同住的乾兒子Jeremy深夜發現異狀報案，警方及消防人員到場時，曹西平已明顯死亡，遺體隨後移往板橋殯儀館冰存，待後續相驗釐清確切死因。Jeremy今（30）日也透過臉書首度發聲，心碎懇請曹家親屬出面，將四哥的後事交由他全權處理。

據了解，昨晚10時許，34歲吳姓乾兒子返家後，遲遲未見曹西平回應，進入房間查看時，發現他倒臥於三重區河邊北街住宅房內，已無呼吸心跳，嚇得立刻報警。消防人員與警方到場檢視，確認已有明顯屍斑與僵硬現象，顯示離世已一段時間，經評估無施作CPR必要，當場宣布死亡，初步研判並無外力介入跡象。

警方事後聯繫曹西平的胞兄，對方表示不願出面處理相關事宜，後續依程序將大體移至板橋殯儀館冷藏，並報請檢察官相驗，以釐清死因與相關細節。

圖／Jeremy指出，雖然與曹西平情同父子、相伴多年，卻因無法律關係，無法讓他直接主理後事。（翻攝 曹西平臉書）

Jeremy今日在曹西平粉專發文指出，自己此刻思緒極度混亂，但當務之急是尋找與四哥有血緣關係的家人，希望曹家親屬能將後事全權交由他處理。他坦言，雖然與曹西平情同父子、相伴多年，卻因兩人之間並無法律認定的父子關係，導致警方及殯葬業者目前無法讓他直接主理後事，讓他感到非常無助，也心疼問道：「我該怎麼做，才能好好保護四哥？」

談及後續程序，Jeremy透露，曹西平離世時「是睡著走的，無病無痛」，因此他內心並不希望再進行檢察官相驗等程序。他哀痛表示，明明自己是四哥身邊最親近的人，卻可能因法定關係不足，最後還得面臨遺體被公告招領的情況，讓他難以接受，只盼能替四哥把人生最後一段路安穩走完、保留尊嚴。

Jeremy也在文末強調，四哥生前個性低調，不愛麻煩別人，懇請無關人士暫時不要打擾，希望外界給予空間，讓他有時間處理相關事宜與平復心情，並盡最大努力替四哥安排後事。

