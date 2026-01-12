明明月薪不到4萬卻活得像高薪族？「一句話」戳破了沉默

（生活中心／綜合報導）不同世代在消費習慣上存在明顯差異。近期有網友分享，他與公司剛入職的年輕同事聊天時發現，許多年輕族群月薪約落在3.5萬至4.5萬元之間，但在社群上呈現的生活卻相當亮眼，不僅使用最新款手機，下班後也常見外食、健身、做臉，甚至頻繁規劃海外旅遊，因此被外界形容為「精緻窮」。然而在實際詢問之後，他逐漸理解背後原因。

原PO在 Dcard 以「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」為題分享觀察。他表示，同事與朋友身上配備普遍不差，手機、耳機多為蘋果產品，中午外送從不特別挑免運，飲料動輒百元以上仍照樣購買，社群限動則多為餐酒館套餐、保養療程、健身課程或旅遊行程。若僅從照片推測，彷彿收入頗高，但實際薪資水準與外界想像存在落差。

廣告 廣告

圖／明明月薪不到4萬卻活得像高薪族。（記者陳奕廷攝）

原PO指出，許多在都會區租屋的年輕人，光房租就占去1萬元至1.5萬元，再加上生活開銷與維持質感消費，每個月能留下的儲蓄寥寥可數，「有時甚至連三千元都不到」。過去他也曾認為年輕人應更節制，但與同事對話後，開始理解不同世代對未來的判斷分歧。

當他詢問同事是否擔心買房或退休規劃時，對方反問：「就算每個月硬存兩萬，十年也才240萬，連頭期款都不夠吧？」同事坦言，在房價高不可攀的情況下，與其辛苦存錢卻仍看不到買房可能，不如將金錢花在當下的生活品質上，「既然未來不可及，那我至少要讓自己現在快樂」。

這段對話讓原PO開始反思。他認為，過去世代相信「延遲享樂」有其價值，是因為買房與成家等目標仍可達成；但對現代年輕人而言，房價彷彿越來越遠，使得努力與回報的比例失衡。於是，有些人選擇將金錢投入體驗、外表及生活儀式感，以維持「我仍掌控自己的生活」的心理狀態和安全感。

原PO最後表示，雖然自己依然不完全認同無儲蓄的生活方式，但在理解年輕族群的思考邏輯後，也能明白「為何他們會做出這樣的選擇」。

更多引新聞報導

辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸

冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷

