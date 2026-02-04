明明有錢卻不繳清？30歲背40年房貸 內行曝關鍵原因：傻了才現在還

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

房價高漲，愈來愈多購屋族選擇拉長貸款年期，降低每月還款壓力。近日一名網友分享，同事年僅30歲，卻選擇背上40年房貸，等於要繳到70歲才能還清，更讓人意外的是，對方其實已有足夠存款，可一次償還將近三分之二的貸款，卻仍決定分期慢慢還，讓他滿頭問號。

房價高漲，愈來愈多購屋族選擇拉長貸款年期，降低每月還款壓力。（示意圖／Pexels）

原PO在PTT發文分享，自己不解為何明明同事有還款能力，卻選擇拉長房貸年限，認為長期下來利息支出不低，背負數十年貸款壓力也不小。但同事僅回一句「傻了才現在還完」，讓他更想不透，「背40年房貸難道壓力不大嗎？幹嘛一直讓銀行賺利息？」

貼文曝光後，掀起網友討論，不少人直指關鍵，認為相較一次把錢付完，保留現金彈性更重要，「多的錢可以拿去投資，錢滾錢」、「房貸40年等於用別人的錢開槓桿」、「早已經可以將三間還清，不想還，因為房貸利率不到3%，台積電漲44%，最好出一個貸一百年的」。

也有人從租屋角度分析，直言「付房租付幾十年才可怕」、「租屋就是錢丟水溝，沒任何回報」、「以前年輕會覺得很可怕，搞清楚後發現，租屋的付款年限是無限，更可怕，現在巴不得有50年、60年或100年方案可以讓我貸，一定馬上跳槽」、「我家房租繳40多年了 一直繳一直賺」。

