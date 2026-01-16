明明瘦下來了，腹部、臀部、大腿卻依舊囤肉？產後體質失衡才是元凶

產後想瘦下來，不只是少吃或多運動，而是先調好氣血、脾腎體質，才能讓脂肪自然代謝、身體恢復平衡。

作者/周宗翰醫師





產後體重下降卻下半身怎麼都瘦不下來？中醫師揭開水梨型肥胖真相，從氣血、脾腎調理找回真正能瘦的體質。



許多產後媽媽都有相同困擾：明明體重已經慢慢下降，但下半身卻依舊鬆垂，尤其腹部、臀部與大腿特別容易囤積脂肪，形成俗稱的「水梨型肥胖」。翰鳴堂中醫診所周宗翰中醫師指出，這類型肥胖並非單純熱量攝取過多，而是與產後體質改變、氣血虛弱與水分代謝失衡密切相關，若只靠節食或激烈運動，反而可能讓身體更難恢復。

從中醫觀點解析：水梨型肥胖其實是體質失衡

周宗翰中醫師表示，從中醫觀點來看，女性在生產過程中會大量耗傷氣血，產後若未適當調養，容易形成「脾虛、腎虛、氣血不足」的體質狀態。脾主運化水濕與營養，一旦脾氣虛弱，水分與脂肪就容易停留在下半身；腎主生殖與代謝，腎氣不足則會影響荷爾蒙與循環功能，使脂肪更容易堆積於腰腹、臀部與大腿，形成典型水梨型身形。

不只是胖而已：水梨型肥胖常見的身體警訊

臨床上常見，水梨型肥胖的產後媽媽除了下半身肥胖外，還容易合併下肢水腫、下半身冰冷、疲倦乏力、便秘、代謝變慢，甚至出現情緒低落或睡眠品質不佳等問題。這類族群若急於快速瘦身，過度節食或進行高強度運動，反而可能導致月經不規律、母乳量下降，甚至讓氣血更加虛弱，形成「越減越難瘦」的惡性循環。

產後減重關鍵不是少吃，而是先把體質調好

中醫強調，產後減重的核心關鍵在於「先調體質，再談瘦身」。透過辨證論治，依照每位產後媽媽的體質狀況進行個別化調理，才能讓脂肪真正被身體代謝利用，而非僅是短暫體重下降。

吃對比吃少更重要：產後水梨型肥胖的飲食原則

飲食方面，產後水梨型肥胖的媽媽不宜一味追求清淡或完全不吃澱粉，反而應選擇容易消化、能補氣養血的食材，避免冰飲、生冷水果、甜食與高度加工食品。

真正瘦下來，是身體恢復平衡後的自然結果

周宗翰中醫師提醒，產後減重並非與時間競賽，而是與身體重新建立良好合作關係。當氣血充足、脾腎功能恢復、循環順暢，脂肪自然會慢慢退出不該停留的位置。



