明明結了婚，為何仍是「法律上的陌生人」？南韓已婚者成「二等公民」，買房貸款被歧視：2成新人拖著不登記，想要「分戶求生」

「我們結婚了，只是還沒登記⋯⋯為了買房子」這句話成為南韓新婚夫婦近年的生活寫照。根據官方統計，2024 年近 20% 的新婚夫婦推遲超過一年才登記結婚，原因是南韓政府的各項住房措施對法定配偶構成「婚姻懲罰」：登記結婚後，不僅貸款門檻提升、抽籤配額減少、購房稅率也增加。《日經亞洲》引述國會議員與專家呼籲，住房政策必須徹底改革，否則將意外懲罰到希望組建家庭的年輕人，推遲婚姻登記也恐讓南韓低出生率的問題每況愈下。

近2成新人延遲登記，非婚生子女首破5%

《日經亞洲》報導，南韓新婚夫婦推遲提交婚姻登記，已成為一種令人憂心的社會現象。根據南韓數據與統計部（Ministry of Data and Statistics）報告，2024 年登記結婚的夫婦中，高達 19% 推遲至少一年才去登記；這比例較 2014 年的10.9%幾乎翻了一倍。其中，更有 9% 的人等待了兩年甚至更久之後，才完成法律程序。登記結婚數量也從 2014 年的 30.6 萬對減少到 2024 年的 22.2 萬對。

這種現象也直接衝擊了南韓的出生率統計。該部門報告，2024 年非婚生子女出生人數約為 1 萬 4,000 名，佔總出生人數的 5.8%，這是該比例首次突破 5%。分析指出，推遲結婚登記的趨勢，正是導致非婚生子女比例上升的原因之一。《首爾經濟新聞》（서울경제）稱，為了能夠享有政府為單親家庭提供的公共租屋福利，即便有了孩子，也有夫婦就是不去登記結婚。

南韓智庫「韓半島未來人口研究所」所長李仁實（音譯，Lee In-sil）警告，由於結婚登記與出生人數高度相關，推遲婚姻登記將直接阻礙我們對抗日益嚴峻的出生率下降問題。

購房市場的「婚姻懲罰」：貸款、抽籤全處劣勢

延遲登記的背後，是南韓房地產市場中對已婚夫婦的各種「婚姻懲罰」或政策劣勢。一旦登記結婚，配偶雙方在申請房屋貸款、稅收和公共住宅抽籤時，立即面臨以下限制：

貸款優惠： 政府附屬的住房金融公社（한국주택금융공사，Korea Housing Finance Corp.）向年收入 6,000 萬韓元（約新台幣 127 萬元）或以下的單身人士提供最高 2 億韓元（約新台幣 420 萬元）的優惠貸款。然而，對於已婚夫婦，家庭收入上限僅僅提高到 8,500 萬韓元（約新台幣 181 萬元），這使得雙薪已婚夫婦會因超過收入上限，而失去貸款優惠資格。《首爾經濟新聞》指出，年收入超過 1 億韓元（新台幣 212 萬元）的新婚夫婦比例從 2021 年的 13.8% 增加到 2023 年的 20.3%，這使他們越來越難以獲得貸款優惠。

公共住宅抽籤： 價格低廉的公共住宅非常受歡迎。未婚夫婦可以作為獨立的兩名單身人士分別申請抽籤，等於有兩次中籤機會。一旦登記結婚，夫婦只能以家庭名義申請一次。

房地產取得稅： 如果其中一方在婚前已經擁有房屋，婚後購買新房會被立即視為家庭的第二套房，這可能導致更高的房地產取得稅。在南韓，擁有一套住房將被課徵 1% 至 3% 的一般購置稅率；各自擁房的夫婦一但登記結婚，將會被視為一戶擁有兩套住房，需按 8% 的稅率繳納。

《首爾經濟新聞》稱，針對這些「反向歧視」的政策，政府陸續推出應對措施。例如，2024 年起，即使配偶一方先前中過樂透或擁有房產，他們仍然可以申請「首次購房者」和「新婚夫婦特殊住房」優惠。此外，新婚夫婦獲得全額貸款的年收入門檻也提高到 1 億韓元（約新台幣 212 萬元）。然而，有些人認為，僅靠這些「短淺措施」的效果仍有限，根本問題未解。

不吃不喝15年才能買房！總統李在明：遲早出事

年輕人選擇犧牲法律婚姻關係，正是因為南韓的房地產價格已達到令人難以承受的水準。根據 KB 國民銀行的調查，首爾的公寓平均價格達到破紀錄的 14.3 億韓元（約新台幣 3,044 萬元）以上，在江南等熱門地區，許多房產價格甚至超過 20 億韓元（約新台幣 4,258 萬元）。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，按購買力平價（purchasing-power-parity）計算，南韓 2024 年的平均工資為 5 萬 947 美元（約新台幣 159 萬元）。但根據南韓國土交通部的數據顯示，如果一個人將全部年薪用於購房，需要在首爾不吃不喝長達 15 年才能擁有住房。南韓總統李在明 11 月曾在內閣會議上警告：「南韓的房地產價格相對於國民收入而言，可能是世界上最高的」，並提醒「遲早會發生意外」。

政府雖然實施了收緊貸款、申請資格審查等措施，以遏制投機交易。但批評者指出，這些政策的副作用也導致年輕人需要更多的個人資金作為頭期款，反而加劇了購房的難度。

議員疾呼改革體制，讓婚姻不再是劣勢

對於購房市場的「婚姻懲罰」，執政的共同民主黨國會議員鄭日永（音譯，Chung Il-young）強調，這反映了「年輕一代面臨的現實生活困境」。他主張，政府必須「徹底重新設計住房、稅收和金融體系，讓婚姻成為一種選擇，而不是一種劣勢」。

此外，這種為了房產利益而偽造婚姻狀況的現象，並非南韓獨有。在中國房地產泡沫破裂之前，也曾出現過類似行為：在上海等大都市，許多夫婦為了規避城市限制購房套數的規定，選擇「紙面離婚」並分戶，以便能購買更多房產。中國部分地方政府後來實施了限制離婚者購房的措施。

