明明遺產不多，為何被查稅？銀行開保管箱、名下逾1台車、股票變壁紙…國稅局揭20種「遺產稅變數」
「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」
如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？
他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。
但國稅局只回一句：「本案屬20種無法提供遺產稅試算情況。」
這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？
為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？
國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。
只要碰到：
● 股票
● 五年內車輛
● 持分不動產
● 保管箱
● 死前2年內贈與
● 多銀行帳戶金流
就只能走人工審查。
因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。
電腦只能算，但國稅局要「查」。
而且
● 資產單純 ，免稅額度內→1～2個月拿到免稅證明
● 資產複雜或破1億→審核一年以上很常見（財產凍結狀態）
我的第一個感覺：這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的
你看這些項目：
● 兩台車
● 土地持分
● 員工認股、興櫃
● 保管箱
● 存款變動
● 不動產共有
這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。
不是你家複雜，是台灣人正常生活就長這樣。
R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名
1.未上市股票、員工認股、下市股票
很多家庭以為只是「一點股票」。
但真正讓系統跑不動的是：員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。
遺產稅申報時，我們必須提供：死亡日持股餘額、面額資料、死亡日公司資產負債表。
2.名下超過1台車、車齡未滿5年
台灣家庭最常見的情況：孩子一台、爸媽一台，但兩台都掛在媽媽名下。長輩一過世： 全部算遺產，而且無法試算。
車齡未滿五年→必須查現值→我們必須自己上古中車網站查詢市值。你家也是車輛都放在某個人名下嗎?
3.不動產持分、多人共有
最常見的台灣家庭場景包括：
● 土地持分
● 房子不同人持有
● 早期親戚一起買老房子
● 多人共同擁有
只要不是「單獨所有」，試算系統立刻卡住。
這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。
第二個感覺：人生的日常「就是遺產稅的變數。」
你以為的小動作：
● 為省保費把車掛在爸媽名下
● 股票帳戶沒整理
● 兄弟姊妹一起買房
● 死前匯款沒留紀錄
● 不動產持分擺著沒處理
下市股票放到大家忘記，到了國稅局就是：不能試算、不能自動、不能省略。
第三個感覺：遺產稅不是算，是查。
國稅局的邏輯很簡單：「系統不能辨認，就必須人工查。」所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。
20項不是難題，而是20個家庭需要釐清的故事。
第四個感覺：台灣沒有「標準家庭」。
你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。這也更凸顯，顧問的價值不是報稅，而是把混亂變清楚。
因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。
國稅局公告：20 項無法試算情況
1.戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期
2.被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋
3.被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券
4.金融機構貸款金額超過700萬元
5.被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年
6.被繼承人遺有其他財產
7.存款資料換算短差超過500萬元
8.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額
9.被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產
10.死前2年內出售不動產且金額逾500萬元
11.被繼承人遺有金融機構保管箱
12.非屬配偶與子女繼承案件
14.被繼承人遺產稅有申報紀錄
15.持有國外證劵及衍生性商品
16.被繼承人遺有信託財產項目
17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價
18.申請人已拋棄繼承
19.配偶、子女無身分證統一編號
20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定
這20項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」
你家最容易踩到哪一項？
很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」
結果收到國稅局的信才發現，生活習慣，會影響遺產稅。
你覺得你家最容易遇到哪一項？
A.未上市／下市股票（或員工認股）
B.名下超過1台車、或車齡未滿5年
C.不動產持分、房地不同人持有
D.其他
不是你家複雜，是台灣家庭本來就長這樣。
留愛，不留亂
人生有太多無法預料，但我們可以決定「留給家人的，是愛，不是混亂。」
願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。
讓愛不傷人，讓財富有溫度。
作者簡介_廖嘉紅
傳承風險顧問，協助打造你的幸福人生。
雙寶媽、與乳癌和平共存10年。
家族信託規劃顧問、退休理財顧問、國家級的人身與財產保險經紀人双證照、投資及管理不動產豐富資歷。
粉絲專頁：R姐 廖嘉紅-繼承與贈與
本文獲作者授權轉載，原文出處
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。
