明明飲食清淡血壓卻飆170，吃藥也沒用…醫師解析「次發性高血壓」5徵兆：有望逆轉





年僅40歲的李老師，生活規律、飲食不重口味，從未想過自己會與高血壓扯上關係。然而在例行健檢中，她的血壓卻高達170/100 mmHg。即便持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，還伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適。追查原因後確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。經過針對病因的治療，李老師的血壓逐漸回穩，身體不適也明顯改善。

高血壓不一定沒原因！次發性高血壓有機會逆轉

亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師指出，多數民眾熟知的高血壓屬於「原發性高血壓」，常與年齡、遺傳、飲食習慣及壓力等因素有關，通常難以找出單一明確病因；然而，若血壓升高是由其他疾病或藥物所導致，則稱為「次發性高血壓（Secondary Hypertension）」。

廣告 廣告

次發性高血壓的特色在於，只要對症治療，血壓往往可明顯改善，甚至恢復正常，這與僅靠生活調整或增加降壓藥量，有本質上的不同。

延伸閱讀：台灣人每日鈉攝取量超標！不想高血壓上門，研究：「低鈉飲食」竟有助●天內降血壓

慢性腎病、藥物因素都有可能引發次發性高血壓

徐醫師說，次發性高血壓的原因多樣，可能與腎臟、內分泌、血管構造或藥物與飲食習慣相關。不同原因會伴隨不同警訊，及早辨識並針對病因治療，有助於血壓控制及整體健康改善。





年輕族群別輕忽！出現這些警訊恐是次發性高血壓

徐御凡醫師提醒，以下情況需特別留意，可能提示血壓升高並非單純原發性高血壓：

30歲以前即出現高血壓

血壓非常高（收縮壓 >180 mmHg 或舒張壓 >110 mmHg）

使用三種以上降血壓藥仍無法有效控制

原本穩定的血壓突然惡化

伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化

若符合上述情況，建議及早就醫並進行進一步檢查，以找出可能的病因。

延伸閱讀：全台冷颼颼》天冷泡湯慎防「無聲殺手」高血壓！醫揭「泡湯4原則」：最長不可泡超過●●分鐘

釐清高血壓真正原因，血壓控制更有力

在檢查方面，醫師會依病患個別狀況安排血液與尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，並搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測等檢查工具，以釐清高血壓的真正原因。

徐御凡醫師呼籲，若年紀輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併其他異常症狀，千萬別輕忽，可能是次發性高血壓。及早檢查、對症治療，才能更有效控制血壓，並為健康加上一層保障。





資料來源：亞東醫院提供。

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙

更多良醫文章

少吃麵包，就是預防骨鬆第一步！害你發炎又流失肌肉，骨科醫師眼裡的3大NG飲食

注意！女生一輩子中「最容易增加脂肪」的4個時期，一旦變多就再也少不了

