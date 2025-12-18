明星代言「科技燕窩」董座8人逃漏稅起訴，查扣2億元財產。（本刊資料照）

由明星林志穎與林志玲代言「科技燕窩」艾康明生技集團董座、董事互控恐嚇、掏空資產等案，台中檢方日前展開搜索，訊後諭令董事長林志明1,200萬元交保，其餘9人分別以150萬元至5萬元不等具保候傳，同時聲請查扣林志明等人名下價值2 億108 萬餘元之財產獲准。中檢今（18）日就背信、逃漏稅捐等部分偵結，將董事長林志明、林妻吳佳玲、2名副董林岳陞、張忠孝及公司高階主管共計8人，依背信、偽造文書、違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪提起公訴。

廣告 廣告

另有關林志明、林岳陞互告恐嚇、限制自由、擅自減資違反公司法等罪，檢方另分案偵辦中。

中檢指出，日前接獲桃園市調查處報請指揮偵辦艾康明集團資產疑遭掏空及逃漏稅捐案，指派檢察官黃裕峯、陳東泰組成專案小組展開偵辦。11月18日兵分15路到艾康明集團等關係企業營運處所及林志明等人住居所搜索，查扣林的法拉利（購入價1,700萬元）、賓利（購入價1,650 萬元）、勞斯萊斯（購入價1,400萬元）等名車及相關證物，並傳訊林等10人到案。

訊後林以1,200 萬元具保候傳、副董林岳陞50萬元、張忠孝10萬元，其餘人則分別以150萬元至5萬元不等金額具保候傳。檢方另向臺中地院聲請查扣林等人名下金融帳戶、不動產等價值2 億108 萬餘元財產獲准。

起訴指出，林志明是艾康明、康利富、康樂富公司實際負責人，因營業收入大幅增加，林為逃漏營所稅、營業稅等應納稅額，夥同副董、妻子、公司高階主管等人以其等名下公司開立不實發票抵稅。康利富陸續於2021年5月至2022年7月間，取得15 張、金額計217萬5,000 元（未稅）之不實發票；艾康明公司陸續於2022年9月至去年12月間，取得95 張、金額計8,932 萬9,955 元（未稅）之不實發票；康樂富公司陸續於2022年5月至今年7月間，取得103張、金額計1億627萬1,180元（未稅）之不實發票，足生損害於稅捐稽徵機關核課營所稅及營業稅之正確性及公平性。

又林志明於2020年11月間至今年6月間，指示不知情的公司會計陸續轉出3億2,565 萬4,458 元至林控制的公司或其家人名下帳戶，致艾康明等5間公司財產受損。林為避免東窗事發，今8月18 日，在艾康明集團臺中市西屯區辦公處所，操作內部電腦刪除艾康明集團2022年、2023年度會計內帳電磁紀錄，致公司財務報表發生不實結果。中檢認為，林等8人涉犯逃漏稅、業務登載不實、填製不實會計憑證、幫助逃漏稅捐等罪嫌，依法起訴。

更多鏡週刊報導

科技燕窩掏空案／掏空6億元滅證？ 董座親上火線說明

藍竹縣長爆內戰 陳見賢競辦開轟徐欣瑩傷害基層

宣布參選新竹縣長 藍委徐欣瑩強調責無旁貸