明星匹克球公益賽今登場！ 收益全捐花蓮光復

女星賈永婕穿著深色球服，配上白色短裙和長襪。（圖／東森新聞）



明星匹克球公益賽今天開戰，不少藝人都出席，包括女星賈永婕、任容萱，還有威廉，活動收益將全數捐給花蓮光復災區。

女星賈永婕穿著深色球服，配上白色短裙和長襪，還戴著白色球帽，綁著乾淨俐落的高馬尾，在球場比賽進行中。

星動盃明星匹克球公益賽，22號在新北板橋國民運動中心熱鬧展開，有多位藝人都會出席，這次的公益賽有棒棒堂的威廉和老婆卓君澤，還有曾國城、是元介和任容萱。

這次的活動收益，也會全部都捐助花蓮光復鄉的災區重建計畫，協助當地居民重振家園。藝人們紛紛用行動力挺正處災害中的花蓮，也是很讓人民感動。

