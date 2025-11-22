明星匹克球公益賽 侯友宜開球
記者蔡琇惠∕新北報導
第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽二十二日於新北市板橋國民運動中心盛大登場，新北市長侯友宜受邀出席與眾星共同開球，肯定台灣優質生命協會用運動的力量凝聚各界善心，共同為花蓮災區居民盡一份心力。
侯友宜表示，台灣優質生命協會長年來熱心公益，不僅與市府合作舉辦公益演唱會，透過音樂傳遞愛與關懷，幫助長者及弱勢族群。這次更與中華民國匹克球總會共同主辦第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，許多名人今天為了公益齊聚一堂非常令人感動，享受匹克球樂趣之餘同時回饋社會，本次活動募得善款將全數捐給花蓮低收、中低收入戶及獨居長輩，協助馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作。
除了擔任本屆「星動盃」明星匹克球公益賽的開球嘉賓，侯友宜也與藝人方芳芳組隊，和周曉琴理事長、藝人曾國城進行匹克球友誼賽，現場氣氛熱血沸騰。侯友宜說，近年來匹克球愛好者越來越多，為鼓勵運動風氣，市府將板橋國民運動中心再升級，原室內籃球場改造成兼具匹克球場的綜合型球場，同時運用高灘地空間資源，將二重疏洪道四座全場籃球調整為八座匹克球練習場，未來也會持續建置，鼓勵民眾一起享受匹克球的樂趣。
其他人也在看
明星匹克球公益賽今登場！ 收益全捐花蓮光復
明星匹克球公益賽今登場！ 收益全捐花蓮光復EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
傳鄭文燦回鍋選桃園市長？她曝本人已「心如止水」
桃園市長選戰明(2026)年開打，各界相當好奇綠營究竟會推派誰來挑戰現任市長張善政，資深媒體人吳子嘉日前爆料前市長鄭文燦有意回鍋參選，對此，民進黨籍桃園市議員魏筠今(22)日表示，鄭文燦本人已心如止水，目前沒參選桃園市長的規劃。 昨日吳子嘉在「董事長開講」節目中指出，鄭文燦有意參選桃園市長。魏桃園電子報 ・ 19 小時前
民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。談到2026大選，吳子嘉在《董事......風傳媒 ・ 1 天前
新北培訓防災士 里長變防災達人
為強化基層防救災能力、提升社區自主防災能量，新北市政府舉辦第一三○期防災士培訓里長班開訓典禮，學員以各里里長及里幹事為主。市府期望透過系統化培訓，將防災觀念向下扎根，培養基層防災種子，打造韌性社區。典禮由內政部政務次長馬士元、新北市消防局長陳崇岳及民政局長林耀長共同出席。馬士元指出，氣候變遷使極端天候日趨頻繁，豪雨、地震及土石流等災害往往在短時間內影響社區安全。他強調，社區是防災的第一道防線，而熟悉地方狀況的里長、里幹事，是災時最重要的即刻行動者；藉由防災士制度，能強化基層在災前預防、災中應變及災後復原的整體應對能力。林耀長表示，面對極端氣候帶來的多重風險，提高基層防災能力勢在必行。里長與里幹事不僅熟悉里內地形與住戶情況，更能在災害發生第一時間協助疏散與掌握現場，是里鄰防 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
賴清德：媽祖聞聲救苦沒區分 盼團結一致向外抵禦
[Newtalk新聞] 賴清德總統今（21）天南下雲林西螺吳厝朝興宮贈匾「慈雲吐澤」，並向民眾宣傳國政。他指出，前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時，台股指數僅8千點，現在台股最高已經到了2萬8千多點。他強調，不同黨派沒關係，並用台語說「同國最要緊」，媽祖聞聲救苦也沒有區分，政府也沒有區分，希望面對威脅團結一致向外抵禦。 賴清德致詞時細數國政，包括：打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、推動各項社會福祉等，他說，經濟是最要緊的，「顧佛祖也要顧肚子」，因此，他上任後極力推動經濟發展，馬英九總統執政8年，當時台商大量西進、開放觀光客來台與大陸簽訂ECFA，但當時每年經濟成長率僅成長2.8%，台股大盤指數交給蔡英文時才8千點。 而蔡英文執政8年，經濟成長率每年成長3.2%，賴清德說，交給他時，台股大盤指數是2萬3千多點，他上任後，今年第一季經濟成長率5.48%、第二季8%、第三季7.6%，台股指數最高到2萬8千多點，現在回到2萬7千多點，但國際都看好台灣經濟，且國民平均所得贏過日本、美國達3.8萬美金，相信再打拚一點，明年可能超過4萬美金。 最後，賴清德說，士農工商都很辛苦，有新頭殼 ・ 1 天前
金安獎頒獎 侯友宜出席 (圖)
114年金安獎21日在新北市新莊典華頒獎，市長侯友宜（前排左1）、交通局長鍾鳴時（前排左2）等人出席。中央社 ・ 1 天前
大愛善舉堅強後盾 樹林濟安宮再捐水箱車、救護車
【民眾新聞葉柏成新北報導】為感恩樹林濟安宮再度捐贈價值 600萬元的濟安宮保生大帝5號消防水箱車，與智鈞興業有 […]民眾日報 ・ 15 小時前
富邦集團運動家庭日 蔡明興、蔡明忠與6千員工及家人同樂！
富邦集團今(22)日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，共計近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興，共同按下象徵永續的啟動球，開啟充滿歡笑與汗水的親子運動嘉年華。品觀點 ・ 17 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 20 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 57 分鐘前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 21 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 19 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 14 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 17 小時前