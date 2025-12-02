明星國中「升建北錄取率」排行曝！律師揭血淚內幕：代價太大了

記者柯美儀／台北報導

英國一名21歲女大生福克斯因為學校發錯信件，讓她以為自己成績不及格無法升學，絕望的她選擇輕生。（示意圖／Pixabay）

近期網路上流傳一份「明星國中升建中北一女錄取率」統計，榜單前四名的公立學校錄取率超過10％。律師林智群回憶，他就讀基隆中正國中民俗班時，高升學率背後伴隨著週末全天上課、寒暑假幾乎沒有及嚴格管教，感嘆「付出的代價太大了」。

該榜單前十名依序為中正、金華、龍門、敦化、介壽、弘道、麗山、土城、仁愛及蘭雅。其中，中正國中今年有133名學生考取建中或北一女，錄取率高達20％。

林智群回憶，他就讀基隆中正國中民俗班時，42名學生中約有10至11人考上建北，錄取率約25％，不過，為了應付升學競爭，「代價非常大」，週末全天上課、沒有寒暑假，過年只放除夕至初二。

廣告 廣告

林智群形容教師的管教方式「根本把大家當成考試馬戲團」，數學考低於90分，一分打一下、捐5元給班上。成績不好的同學基本上就是每天被羞辱，有些人後來過了幾10年還有心理創傷。

諷刺的是，那個打人最兇的老師，後來還拿師鐸獎。林智群無奈地說，班上的刷題量大得不正常，基本上已經不是練習不夠，而是過度練習了，「有些題目做太多次，看到題目就知道答案，這樣還算是學習、練習嗎？我們只是刷題動物（訓練有素的熊）而已。我不覺得有必要把小孩逼成這樣子，代價太大了。」

更多三立新聞網報導

電動車也要付錢！汽燃費改名「公路使用養護費」 立法院三讀通過了

UNIQLO每月免費拿衣服！內行揭隱藏好康 GU也有優惠

全球排名第2！國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」

全聯鯛魚排驗出禁藥！最大嫌疑「是它」 檢驗結果最快一週揭曉

