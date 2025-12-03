明星國中「建北錄取率」排名曝 律師揭血淚史：代價太大

近日網路流傳一份北市明星國中升建中、北一女的錄取率統計，前4所公立國中包括中正、金華、龍門、敦化都在10％以上，引發熱議。對此律師林智群透露，他以前念基隆中正國中民俗班，班上約25％上建北，不過代價非常大，除了沒有假日外，成績不好的同學甚至每天被老師羞辱，他忍不住大嘆「我不覺得有必要把小孩逼成這樣子」。

林智群昨天在臉書發文表示，近日網路流傳一份明星國中升建北的人數統計，前面4所公立學校錄取率超過10％，讓他想起以前念基隆中正國中民俗班，班上共42個人，大約有10、11人上建北，不過代價非常大。

廣告 廣告

林智群回憶，當時為了升學幾乎全年無休，周六上全天、周日上半天，也沒有寒暑假，過年只放除夕到初二；此外，老師根本把大家當成考試馬戲團，數學低於90分，少1分打1下，還要捐5元給班上。

林智群提到，成績不好的同學基本上就是每天被羞辱，有些人過了十幾年還有心理創傷，唯一的好處就是平等，因為連校長的兒子都被打超慘；不過打人最兇的老師，後來還拿師鐸獎。

林智群直言，那時讀書的程度已經不是練習不夠，而是過度練習了，有些題目做太多次，看到題目就知道答案，「這樣還算是學習、練習嗎？我們只是刷題動物而已，我不覺得有必要把小孩逼成這樣子，代價太大了。」

更多中時新聞網報導

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

AI時代 作家不只斜槓 更得身入演算法

不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂