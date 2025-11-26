明星夫妻不倫戀！男星「連劈空姐、幼兒園老師」被抓包 身分線索曝

娛樂中心／綜合報導

資深媒體人許聖梅經常活躍於各大綜藝節目中，讓觀眾印象深刻，近日，她在節目中爆料演藝圈有對明星夫妻檔，老公竟趁老婆拍戲期間外遇偷吃，而且一次劈腿兩個女生，讓眾人十分震驚。

許聖梅透露這對明星夫妻是因為拍戲結緣，形容他們長相「男的帥、女的美」，後續也結婚生子，演藝事業更是蒸蒸日上，而許聖梅指出夫妻二人有協議好只要其中一人外出拍戲，就由另一方在家照顧小孩，結果有天妻子前往中國拍戲時，男星竟被狗仔拍到外遇畫面。

許聖梅表示狗仔一路跟到機場，竟拍到男星送一位身材、容貌都姣好的空姐回家，且該名男星還隨空姐進入其住所待一段間才又出門接小孩下課，更誇張的是，這名男星又被拍到與另一位偷吃對象共赴摩鐵，女方也被發現是小孩的幼稚園老師，男星連劈兩女的情節讓大家瞠目結舌。

許聖梅透露男星連劈2女事件，後來鬧很大。（圖／翻攝自YouTube）

此外，許聖梅分享狗仔第二日跟拍男星與空姐婚外情時，男星似乎有注意到這點，因此在前往某知名摩鐵路塗上，立刻把車開入巷子，讓空姐先行下車，但後續因為空姐的名牌包沒帶下車，才讓事情曝了光，據許聖梅描述當年這件事鬧很大，雖然男星正宮起初放話「不可原諒」，但最終兩人婚姻並未以離婚收尾，至今也過得相當幸福，至於這對明星夫妻的真實身分，許聖梅三緘其口，表示「因為過去就算了」。

許聖梅表示事情已經過去，不願透露這對明星夫妻的真實身分。（圖／翻攝自YouTube）

