明星夫妻痛失9月胎兒「子宮破裂」大出血媽媽險喪命
泰國明星夫妻Noon Ramida與Louis Scott原本計畫在本月升格為父母，迎來第一胎的出生，怎料，29日他們召開記者會，淚訴在懷孕9個月時，因「子宮破裂」痛失愛的結晶。夫妻倆強調，未來仍會互相扶持，共同走過這段難關，也懇請不要再刊登孩子超音波照片。
綜合泰媒報導，Noon當時突然出現劇烈腹痛，醫療團隊迅速將她送往醫院。初步檢查顯示血壓極低、心跳加速、呼吸急促，結合她5年前曾動過子宮肌瘤切除手術，醫生判斷可能為「子宮破裂」。抵達醫院後，Noon立刻被送入手術室，超聲檢查確認胎兒已無生命跡象。為保護母親性命，醫生緊急手術3小時，發現腹腔內大量出血，子宮裂傷明顯，最終完成縫合修復，成功止血，讓Noon脫離險境。
手術後，Noon因失血過多住進ICU四天，期間還出現肺水腫並接受觀察治療。她在記者會上回憶這段經歷時哽咽表示：「我差點就沒有機會像現在這樣坐在這裡說話了。」她也特別提到，丈夫Louis全程陪伴，承受了極大的心理壓力，自己則感謝丈夫守護與支持，強調夫妻會繼續努力找回笑容與幸福。
談及未來是否再拚一胎，Noon坦言暫時尚未做決定，重點是先以健康為重。夫妻倆也呼籲外界體諒這段傷痛，希望媒體尊重他們對孩子的最後保護，不再使用相關影像進行報導。
