明星夫妻驚傳撞死老人！家屬控訴「跪完就封鎖」只賠12萬 他現身回應

楊傑宇與吳侑函是演藝圈指日可待的演員。翻攝自楊傑宇IG



在《地獄里長》、《植劇場_夢裡的一千道牆》擁有精湛表現的男星楊傑宇，近日與演員妻子吳侑函開車涉及交通死亡事故，而死者是一名奶奶，奶奶的家屬指控，楊傑宇說只有12萬存款可賠，還被吳侑函封鎖，質疑楊、吳兩人解決事情的誠意。

死者家屬近期在Threads上匿名發文，指出奶奶日前外出，在綠燈且走在斑馬線上的情況下，被車輛撞擊不幸身亡，後來肇事夫妻來奶奶靈堂上香致意，又哭又敗，沒想到隨即把家屬封鎖，甚至還說只有12萬存款可以賠償，令家屬不禁質疑兩人解決事情的誠意，嘲諷地說「演技真的很好耶！」同時，家屬也很不捨阿嬤的遭遇，崩潰地向肇事夫妻喊話「誰要你的12萬啊，我給你24萬，請還我一個阿嬤！」

雖然家屬沒有指名道姓，網友們按線索找到楊傑宇和吳侑函，就在社群即將引爆時，楊傑宇昨（10日）現身在家屬貼文底下坦承確實涉及事故，但夫妻倆絕對沒有要逃避責任，「您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。我們真的真的很對不起奶奶！強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責。」

楊傑宇也說，他們同樣正在經歷很大的創傷，強調自己沒有酒駕，綠燈左轉上國道十，儀表板上的時速不到十，颱風前一天雨下很大，「我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。」另外，撞上人後也立即叫救護車，被阿嬤拒絕不要去醫院，「後來請醫護人員勸奶奶去醫院，我每天都與您們連絡了解病況、為全家禱告，但奶奶最後還是離開了。」

楊傑宇解釋，他沒法原諒自己，還是得繼續工作生活，雖然在靈堂上沒有被家屬責備，但只要家屬需要什麼，自己都會盡力配合，「至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少。我據實以告而已。然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。」

