明星學校…家長會副會長「剝皮醫界、政商名流20億」潛逃！屠宰手法曝

記者簡榮良／高雄報導

人設經營有聲有色，成了剝皮最佳保護色！高雄一間明星國小驚傳吸金風暴，邱姓女子身為家長會副會長，社交手腕高，疑似以高額獲利話術利誘家長會成員、退休校長掏錢投資，並允諾每月入帳利息，甚至鎖定高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、政商名流，初估吸金20億元，笨但人早在7月初已潛逃出境，檢調未拘提到案。據悉，不少上流人士擔心事情曝光會影響名譽，選擇不了了之；未料，養出一匹脫韁巨獸。

邱姓女子身為家長會副會長，社交手腕高，疑似以高額獲利話術利誘家長會成員、退休校長等政商名流投資，初估吸金20億元。（圖／民眾提供）

選對人設，瞄準獵物！遭指控吸金的邱姓女子，於高雄一所明星國小擔任家長會副會長一職，時常熱心贊助飲料、餐點，校方臉書時常曬出她出席活動照片，貼文三句不離「謝謝」，好形象深植人心，累積不少人脈。

根據《聯合新聞網》報導，邱女私底下向家長會成員及退休校長，以高額獲利話術利誘借錢投資，並允諾每個月會有利息入帳，同步透過高爾夫球教練牽線，將觸手伸向醫師、政商名流，憑著4、5年建立的信任，加上一開始真的有收到利息，甚至回本，受害者嚐到甜頭，紛紛加碼投資；而投資營業名目眾多，有飲料店、通訊行等，公司負責人都是邱女前夫。

未料，今年疑似金流出問題，分紅沒入帳，一名貴婦拿著9千萬元本票到學校討債，事件才見光死；被告知邱女已失聯，2名小孩也轉學。受害者人數眾多，集體報案、申告。

受害者嚐到甜頭，紛紛加碼投資，而公司營業名目眾多，有飲料店、通訊行等，負責人都是邱女前夫。（圖／民眾提供）

高雄檢警10月發動搜索，先拘提邱姓女子林姓前夫，檢方依涉犯銀行法聲押，但法院裁定3萬元交保，限制住居；邱女和高爾夫教練則早在7月初已出境。高爾夫球教練上個月中回台立刻被拘提，檢方訊後同樣交保，脫韁巨獸邱女至今仍下落不明。

吹哨者憂心，近20億鉅款，加上邱女失聯，八九不離十會另起爐灶，似乎看準被害人在社會上有一定社經地位，怕事情曝光影響名譽，最後選擇不了了之，因此7月1日爆發後無人報案提告，所以詐騙或吸金案才會層出不窮，這就是現今的社會。

