明星廚藝戰！安心亞.林予晞.黃偉晉10位「廚助」一較高下

以料理競賽為主軸的實境節目，特別邀請10位明星擔任大廚助理，與知名主廚一起組隊，並且展開激烈的廚藝競賽，每一集都高潮迭起，因為大家火力全開的同時，也狀況百出。

實境料理節目說：「加油，加油，加油，這是運動會吧。」喊完口號，所有人爭先恐後拿食材，努力爭取時間，實境料理節目，由金鐘影后鍾欣凌主持，集結安心亞林予晞黃偉晉等，10位明星擔任廚助，和名廚一同組隊，展開一連串的，激烈廝殺賽，所有人都火力全開，同時狀況百出。

藝人胡宇威說：「哇，完蛋了，往下看，整個手指頭已經冒血了。」原住民食材挑戰賽中，胡宇威在烹煮過程中，不小心劃傷手指。藝人陳庭妮說：「他們(工作人員)就說，你要不要去看看他，我說為什麼，他說他受傷，我說，蛤，我說，我就夾著那塊肉說，我去幫他補一下血，我就走過去。」驚嚇之餘，馬上給胡宇威，滿滿的餵食與關心，顯現夫妻的好感情，除了廚藝表現，重新配對的大洗牌環節，也掀起一波高潮。

主持人鍾欣凌說：「請翻板，一二三，陳勇孝。」藝人安心亞說：「勇孝，勇孝，勇孝，勇孝。」兩人堅定的選擇彼此，讓鍾欣凌吐槽，安心亞是不是有給主廚施壓，主持人鍾欣凌說：「你心甘情願嗎。」主廚陳勇孝說：「有一點。」主持人鍾欣凌說：「什麼叫做有一點。」

事後的訪問，兩個人的互動，也十分逗趣，主廚陳勇孝VS.藝人安心亞說：「我的祕訣就是(選主廚)眼光好，我在做菜的時候，蠻多都是他，私下在指導，所以你才有今天的成績，沒有啦。」最新一集，祭出新的賽制，進行多人團體賽，精彩的對決，究竟最後誰能勝出，觀眾拭目以待。

