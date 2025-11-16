明星廚藝戰！安心亞.林予晞.黃偉晉10位「廚助」一較高下
台北市 / 綜合報導
以料理競賽為主軸的實境節目，特別邀請10位明星擔任大廚助理，與知名主廚一起組隊，並且展開激烈的廚藝競賽，每一集都高潮迭起，因為大家火力全開的同時，也狀況百出。
實境料理節目說：「加油，加油，加油，這是運動會吧。」喊完口號，所有人爭先恐後拿食材，努力爭取時間，實境料理節目，由金鐘影后鍾欣凌主持，集結安心亞林予晞黃偉晉等，10位明星擔任廚助，和名廚一同組隊，展開一連串的，激烈廝殺賽，所有人都火力全開，同時狀況百出。
藝人胡宇威說：「哇，完蛋了，往下看，整個手指頭已經冒血了。」原住民食材挑戰賽中，胡宇威在烹煮過程中，不小心劃傷手指。藝人陳庭妮說：「他們(工作人員)就說，你要不要去看看他，我說為什麼，他說他受傷，我說，蛤，我說，我就夾著那塊肉說，我去幫他補一下血，我就走過去。」驚嚇之餘，馬上給胡宇威，滿滿的餵食與關心，顯現夫妻的好感情，除了廚藝表現，重新配對的大洗牌環節，也掀起一波高潮。
主持人鍾欣凌說：「請翻板，一二三，陳勇孝。」藝人安心亞說：「勇孝，勇孝，勇孝，勇孝。」兩人堅定的選擇彼此，讓鍾欣凌吐槽，安心亞是不是有給主廚施壓，主持人鍾欣凌說：「你心甘情願嗎。」主廚陳勇孝說：「有一點。」主持人鍾欣凌說：「什麼叫做有一點。」
事後的訪問，兩個人的互動，也十分逗趣，主廚陳勇孝VS.藝人安心亞說：「我的祕訣就是(選主廚)眼光好，我在做菜的時候，蠻多都是他，私下在指導，所以你才有今天的成績，沒有啦。」最新一集，祭出新的賽制，進行多人團體賽，精彩的對決，究竟最後誰能勝出，觀眾拭目以待。
更多華視新聞報導
台灣首創料理組隊實境秀《星廚之戰》華視首播！明星廚助開炸廚房
最強料理生存戰開打！林予晞開嗆安心亞「星廚之戰」「哭假的」
料理競賽實境節目 藝人.名廚搭檔秀廚藝
其他人也在看
《星廚之戰》180分鐘團體挑戰賽登場！胡宇威被情勒逼出精神分裂
台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，經一連串激烈廝殺的比賽環節，目前晉級了九位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝...華視 ・ 12 小時前
周杰倫突爆粗口！曝專輯卡關內幕：會把人逼瘋 真實心聲全說了
天王周杰倫在音樂圈發展多年，唱紅不少歌曲，受到許多歌迷喜愛，而他平常也會在社群中分享生活點滴，今（17日）透露因為雨天所以沒辦法打球，讓他不禁想起小時候因為要在家練琴，只能在窗戶外看其他小朋友在外頭遊玩的往事，忍不住爆粗口。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台中跨年星光熠熠 五月天自辦演唱會 蕭敬騰獨家中市演唱
再過一個多月又將跨年，台中市今年的跨年將更熱鬧，不但五月天選擇在台中市的洲際棒球場舉行跨年演唱會，台中市政府的跨年晚會，「金曲歌王」蕭敬騰在睽違5年重返台灣跨年舞台，獨家選擇台中水湳中央公園開唱；另外，「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨晚台中水湳中央公園盛大登場，今晚還有一場。自由時報 ・ 1 天前
《棒棒堂》小煜首談「粿王不倫戀」！親揭與范姜粿粿私交 嘆：來不及了
藝人粿粿與范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐上（10）月發文怒控粿粿出軌，對象是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），儘管王子二度發聲向范姜彥豐道歉，經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作，依舊未能平息外界怒火。「棒棒堂」男星小煜（楊奇煜）近日受訪坦言，他與3位當事人皆有私交，但不便多作評論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
翁倩玉意外被肘擊噴鼻血 「兇手」安心亞嚇哭：要退出演藝圈了嗎
【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼緯來新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！搖身正妹中醫師 近況照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導由張小燕主持的節目《百萬小學堂》，曾是台灣代表性益智節目之一。其中當年擁有高人氣且留著一頭俏麗短髮的「小學生智囊團...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
獨／台中詐騙男謊稱「預約轉帳」騙走iPhone 匯款截圖全是假
台中近期發生多起網路交易詐騙案，手法是男子在網路上佯稱要購買iPhone，約賣家在超商面交，卻以「預約轉帳」和「趕著考試」為由，拿走手機後人間蒸發。據了解，已有至少4台手機遭同樣手法詐騙，賣家皆已向警方報案。專家提醒，網路交易應提高警覺，切勿輕易將商品交給對方，以免淪為受害者！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
民主剛果東南部礦場橋樑坍塌！釀至少32死
據《CNN》報導，該橋樑位於盧阿拉巴省（Lualaba）穆隆多（Mulondo）的卡蘭多礦場（Kalando），省內政部長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）在記者會上表示，橋樑於16日倒塌，「儘管因為強降雨與山崩風險而嚴令禁止進入該區域，但非法採礦者仍強行闖入採石場。」對此，民主剛果政...CTWANT ・ 16 小時前
「Fxxk You」全場大吼吐怨氣 黃號招認：爸媽坐台下不敢念歌名
新生代歌手黃號昨（16日）迎來27歲生日，依慣例舉辦年度生日音樂會，今年以「BORN TO HAO 一號紀念日」為主題，將他過去一年累積的情緒與故事重新整理為16首歌曲，邀請歌迷一同見證成長。鏡報 ・ 8 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前