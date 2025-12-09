明星收入亮眼卻不付錢？ 她們都曾捲賒帳爭議

蔡允潔被自家母親經營的月子中心員工爆訂餐不付錢。（翻攝自蔡允潔ig）

藝人小薰在診所進行隱適美矯正，因中途改變心意改作貼片，但卻未支付14萬台幣的療程費用，成為一筆呆帳，至今都未繳清。民眾總以為藝人收入高，但不小心或是刻意賒欠小商家的例子，其實也大有人在。

像是藝人蔡允潔媽媽原先經營月子中心，遭員工爆料蔡允潔曾多次請員工送餐但沒付錢，她表示訂餐都有付費，也有匯款紀錄。後續更有員工指控，蔡媽媽積欠薪水、捲款逃走等風波。

香港前亞姐冠軍韓君婷被美容院指做療程卻賒帳，最後宣告破產。（翻攝自韓君婷ig）

香港前亞姐冠軍韓君婷則是美容惹議，她遭當地美容院指她做了療程卻遲未付款，甚至在店面張貼公告提醒員工「不得再提供免費服務」。她多次承諾會結清，但遲遲未見行動。最終出面回應並協調處理，但於2021年宣告破產。

港星藍潔瑛晚年生活困窘，長期積欠店家小額款項。（網路照）

港星藍潔瑛晚年生活困窘，港媒曾拍到店家到住處堵門要求付款的畫面，指她長期積欠小額生活費與基本帳單，親友與鄰居也透露她常忘記繳費，導致累積欠款，她於2018年去世。

