明星父女檔設桃色陷阱！綜藝天王胡瓜慘遭仙人跳 「驚人下場」曝光

記者蔡維歆／台北報導

王中皇(左起)、胡瓜、連靜雯。王中皇和連靜雯聯手設桃色陷阱。（圖／華視提供）

本週（3日）播出的最新一集中，外景單元「胡蘭歐出任務」挺進桃園仲平黃昏市場。面對香氣四溢的在地美食，主持群的吃貨本性無法抵擋，陳亞蘭當場買起滷味大快朵頤，胡瓜更專業點餐：「豬大腸來一點！」陳亞蘭也不甘示弱加碼：「豬皮也再來一點！」兩人買到忘我，付完錢後胡瓜竟興奮地對鏡頭直言：「那我們坐下來吃，先不用理製作單位了！」

歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭。胡瓜破天荒獻唱客家版〈身騎白馬〉。（圖／華視提供）

強檔單元「瓜瓜夜總會」本週以「台語怪物」為歌唱主題，特別邀請孫協志、向蕙玲、荒山亮、袁小迪等實力派唱將，與多位跨國年輕新秀金琳、韋喆、崔璀璨、吳子龍同台演出，齊聚展現台語歌的強大魔力。當現場嘉賓帶來經典名曲〈身騎白馬〉時，胡瓜突發奇想點名在場的外籍藝人挑戰翻唱，韓國、義大利及聖露西亞等多國語言的跨界詮釋，讓全場驚喜不已。沒想到主持人歐漢聲見狀立刻大膽「挖洞」問胡瓜：「那客家話呢？師傅都沒有秀到怎麼可以！」面對愛徒的出招，胡瓜毫不推辭地當場獻唱兩句客家話版本。

熱門古裝劇單元《現代包青天》爆笑登場，本集改編自經典故事〈紅花記〉，特別邀請戲劇女神連靜雯與反派戲骨王中皇同框演出。劇中，連靜雯與王中皇飾演一對心懷鬼胎的假父女，兩人聯手設下「仙人跳」陷阱，鎖定胡瓜飾演的公孫策進行誘惑，企圖將他捲入桃色風波。面對女神色誘與精心設計的陰謀，胡瓜在《週末最強大》劇中陷入百口莫辯的窘境，荒謬的受騙過程讓現場笑聲不斷，也為這樁經典冤案注入現代喜劇的火花。

