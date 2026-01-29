明星老公私下都用這些！劉以豪、胡宇威、林柏宏「愛用同款」一次整理！

（圖／吳雅鈴攝、取自胡宇威IG、取自林柏宏IG）

誰說保養、香氛只是女生的事？近年越來越多「明星老公」大方分享私下愛用品，從氣味、髮肌到日常保養，每一樣都選得精準又有型！這次就從近期話題度最高的三位男星切入，帶你一次看懂他們實際在用、也真的適合日常入手的同款清單。

劉以豪私下對香氛的選擇，其實跟他給人的感覺很像—不張揚，但會默默留下印象。這次他特別分享自己喜歡的是迪奧香氛世家最新推出的「皮革木語香氛」，也是DIOR首次以「皮革」作為主角的創作！不同於大家對皮革香容易聯想到的厚重感，這款反而走一個很貼膚、很乾淨的路線，把白花的清爽與木質的溫潤揉在一起，聞起來是安定、從容的氣味。劉以豪形容，這是一款「很貼近生活、也很私人的香水」，不會一噴就很有存在感，但會在相處的過程中慢慢被感受到，很適合一路陪著自己走完整天。

身為「2026迪奧香水大使」的劉以豪，分享自己近期最愛的香水就是它們新推出的「迪奧香氛世家皮革木語香氛」！（圖／吳雅鈴攝）

而且對他來說，香氣不只停在香水，能自然融入日常才是真的加分！很愛洗澡的劉以豪便大方分享，像是早上洗澡、準備出門的那段時間，他就很喜歡用身體香氛來幫自己進入狀態，特別是「鑲銀木」與「沉香玫瑰木」身體系列都是他的愛用選擇，香氣溫潤、不過於濃烈，會讓整個人感覺更穩定、有精神。

被劉以豪欽點的「鑲銀木」與「沉香玫瑰木」，其實也是迪奧香氛世家身體系列更新後甫加入的香氣成員！（圖／品牌提供）

迪奧香氛世家鑲銀木香氛潔膚露300ml／2,450元、香氛潤膚乳液300ml／3,450元 以充滿陽剛的鳶尾花結合柔美嬌媚的乳香，是一款兼具優雅與力量的代表香氣。（圖／品牌提供）

迪奧香氛世家沉香玫瑰木香氛潔膚露300ml／2,450元、香氛潤膚乳液300ml／3,450元 馥郁的東方花香調，讓人舉手投足間流露貴族氣息。（圖／品牌提供）

再來是「質感男神」胡宇威，長期在實境節目、戶外拍攝與高強度工作中切換，卻始終能維持俐落有型的狀態，關鍵就在他的髮肌養護選擇！他多年愛用 Hair Rituel by Sisley，從洗髮到頭皮精華都有固定步驟，特別是賦活重升濃密洗髮精與賦活重升髮精華這組合，主打溫和清潔、強化髮根與提升整體豐盈感，即使頻繁造型與清洗，也能讓髮絲維持健康狀態。

賦活重升髮精華和賦活重升濃密洗髮精這對完整的#升髮雙神器，就是胡宇威的養髮小幫手。（圖／品牌提供）

近期Hair Rituel by Sisley也在信義新天地A8開設全台首間品牌旗艦店，結合法式髮肌檢測與養護體驗，把男星等級的保養流程直接帶進日常生活。（圖／品牌提供）

最後則是讓不少網友驚呼「狀態太好」的林柏宏，才剛過完38歲生日的他，分享自己的保養關鍵，是長期穩定使用霓淨思的「再生奇蹟抗老系列」，主打以高效修護與防護概念，協助肌膚在忙碌作息下維持穩定與細緻度。對他來說，要在鏡頭前後都能維持清爽、乾淨又有精神的膚質，除了要保有快樂心情、維持健康飲食跟固定運動，正確保養習慣也能讓膚況慢慢累積出好狀態。

霓淨思的「再生奇蹟抗老系列」有林柏宏當見證人，各位林太太們當然要速速買起來，跟林柏宏一起變年輕才行>///





