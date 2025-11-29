明星脫序再添一筆！孫浩路邊撒尿畫面曝光 深夜慌張模樣被拍得一清二楚

記者林宜君／台北報導

孫浩近日因不雅行為登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

中國演員兼歌手孫浩近日因不雅行為登上微博熱搜。現年57歲的他，與楊坤、左小青等好友在北京三里屯附近餐廳聚會後，獨自步行返家時，被民眾拍到在路邊綠化帶小便，期間還多次四處張望，似乎擔心被人發現。令人質疑的是，事發地距離餐廳僅約300公尺，周邊也有公共廁所。

現年57歲的孫浩與友人聚會完後在路邊小便被拍。（圖／翻攝自抖音）

影片曝光後，引來大批網友撻伐，認為身為公眾人物卻做出「不文明」行為，甚至有人批評他「明知不對還心存僥倖」、「太丟臉」。也有網友反諷：「愛心又環保，還給綠化帶施天然肥。」同場聚餐的楊坤與左小青離場時表現得更為得體。楊坤逐一與朋友握手、擁抱，有著前輩風範；左小青則保持優雅形象離開。這樣的反差更突顯孫浩行為失當。

廣告 廣告

影片曝光後，引來大批網友撻伐。（圖／翻攝自微博）

孫浩過去在《掃黑風暴》、《懸崖》、《我是刑警》等多部劇中，常以正直強悍的角色示人，被封為「螢幕硬漢」。然而這次事件使外界批評他「螢幕上下兩張皮」，形象大受衝擊。也有部分網友替孫浩緩頰，認為可能是酒後一時失態，並提到劉燁過去也曾被拍到相同情況。至於孫浩本人，目前尚未回應外界質疑。

更多三立新聞網報導

天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光

于朦朧生前疑遭割耳畫面流出！控被逼簽約不簽就打 網轟：一群垃圾！

