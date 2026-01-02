明星臉？元旦升旗「1造型」…竹縣副縣長意外「撞臉」蔣經國 網驚呆

記者羅欣怡／新竹報導

前總統蔣經國。（圖／翻攝自維基百科）

國民黨2026新竹縣長人選，在立委林思銘退出初選後，剩立委徐欣瑩和副縣長陳見賢2強選一。不過昨（1日）在縣府廣場前舉行的升旗典禮，陳見賢配戴一副黑框眼鏡現身，意外引起網友討論，認為乍看像是前總統蔣經國，也釣出本人回應。

副縣長、國民黨新竹黨部主委陳見賢，昨日參加縣府前的升旗典禮後，在臉書PO出多張現場照片，寫下「元旦的清晨，國旗緩緩升起，新的一年，也在這一刻展開。」其中一張他帶著黑框眼鏡、拿著國旗風車揮舞的照片，引起網友注意。

新竹縣副縣長陳見賢有「明星臉」，被網友說神似前總統蔣經國。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

網友紛紛留言「主委戴眼鏡起來，有神似蔣經國總統」、「真的有像，愛鄉愛土愛民」、「剛剛滑臉書想說這個人怎麼怎麼這麼像蔣經國，點開留言果然不孤單」。

對於自己的「明星臉」，陳見賢也回應「真的嗎？謝謝您的讚美」，並說會戴起眼鏡是因為市政繁忙，加上近日行程緊湊，眼睛有些酸澀，藉由眼鏡保護視力，並提到造型的改變是新氣象的象徵，但服務鄉親、建設新竹縣的初心永遠不會改變。

