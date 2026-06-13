明星花露水推防蚊精油噴霧 茄芷袋復古時尚提著走

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優雅度過今年盛夏，台灣百年香氛品牌「明星花露水」，推出兼具「復古情懷」與「實用美學」的潮流商品！不僅將經典綠瓶與粉紅小女孩IP化身為生活單品，更針對夏季防蚊需求推出，精油噴霧「2入以上即享9折」的限時優惠，含有英國PMD 精油成分，為歐盟唯一承認可用於防蚊的植物性有效成分，讓大人小孩輕鬆防蚊，以經典玫瑰茉莉花香，優雅度過今年夏天。

明星花露水自1907年推出以來，其獨特的玫瑰與茉莉香氣，承載數代台灣人的集體記憶，成為社群討論度最高的台味代表。尤其經典IP粉紅小女孩，透過「明星周邊商品」，將台式在地元素完美融入現代生活日常。

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明星花露水周邊品首波主打「明星刺繡茄芷袋」，兼具復古情懷與實用美學。圖：明星花露水提供

今年明星花露水周邊商品首波主打「明星刺繡茄芷袋」與「明星迷你行李箱」一推出就成為讓文青與收藏控瘋狂的最佳小物，一拿出手便知是最台味的潮流單品。明星花露水表示，最熱賣的「明星刺繡茄芷袋」復刻傳統台灣味；與極具巧思的「明星茄芷口金包」，精緻的刺繡工藝搭配經典三色條紋，瞬間變身潮流街拍必備單品；而極具話題性的「明星迷你行李箱」，精巧吸睛又實用，是出國或國內輕旅行的完美隨身收納盒；至於容量與耐用度兼具的「明星帆布肩背提袋」，簡約文青的設計，可自由調整揹法，出門在外絕對能展示台式新復古品味，保證回頭率十足。

不僅如此，明星花露水更將這股台式美學延伸至居家生活空間。新推出的「經典綠瓶造型抱枕」將熟悉的瓶身等比例放大，觸感軟 Q 療癒，無論擺在沙發或辦公椅上都超吸睛；還有充滿深夜熱炒店氛圍的「台式啤酒杯」，以及趣味十足的「易開罐懷舊存錢筒」與復古防滑的「磁鐵杯墊」等居家實用小物。富有幽默感與實用接地氣的設計，都能讓全家人在日常生活的每個角落，隨時隨地感受到傳承百年的台式浪漫與生活趣味。

除引發話題的周邊商品外，面對夏季來勢洶洶的蚊蟲威脅，明星花露水被稱為是地表最強的防蚊商品「防蚊精油噴霧」，即日起至6月28日前，於官網購買即可享有「2入以上即享9折」的限時優惠。傳承百年的經典草本配方，使用英國進口歐盟唯一承認可用於防蚊的植物性有效成分- PMD 精油防蚊成分，質地清爽不黏膩，伴隨淡淡的經典花露水清香，讓防蚊不再等同於刺鼻的化學味。

明星花露水經典粉紅小女孩IP化身為生活單品，帆布肩背提袋簡約文青的設計，可自由調整揹法，展示台式新復古品味。圖：明星花露水提供

明星花露水表示，防蚊精油噴霧是夏天最熱門商品，千萬要把握囤貨機會，根據第三方實驗機構測試，能有效達到四小時的防蚊效果，能提供最安心、最優雅的夏季防蚊保護。就連在其他季節，不管是居家環境噴灑、戶外露營、還是野外踏青也能防止蟲蟲危機，尤其特殊瓶口設計，45度角均勻噴灑，不擔心噴濕衣物。

明星花露水提醒，這波推出的周邊潮流單品均為限量售完為止，手刀慢了就搶不到，而且還可搭配官網「滿500元超商免運」以及「滿1200元宅配免運」優惠，輕輕鬆鬆就能即刻擁有。今年夏天明星花露水要讓長輩的最愛的台式香味，華麗轉身成為對抗夏日蚊蟲、展現生活美學的潮流必備品。

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