明星花露水藏洋蔥！ 董事長樂團吳永吉揭90歲礦工老父朋友皆離世原因

董事長樂團主唱吳永吉Kiat Táng，推出首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。獨一無二娛樂文化提供

從《眾神護臺灣》的豪氣干雲到隻身回望故鄉瑞芳，董事長樂團主唱吳永吉（吉董）日前發行首張告白式個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。55歲的他感性表示：「以前只想離開瑞芳這個地方，現在卻想搬回這個家。」專輯不僅分享他從馬拉松、超鐵悟出的人生哲學，更深深刻畫出礦工後代對土地與親人的不捨，好友江宏恩也大讚他是對信念極其堅持的人。

《褪褲lān的兄弟》錄製過程彷彿是吉董與自我的深層對話，他重新回憶過往點滴，將溫度化作音符。專輯中部分歌曲主題雖然嚴肅，卻是礦工家庭的真實寫照。

老父90歲卻沒朋友 吳永吉目睹礦工職業病創作出〈嗽〉

吉董提到，父親同期的親友幾乎都因礦工職業病「塵肺症」離世，這讓90歲的老父親身邊幾乎沒有朋友，歌曲〈嗽〉便是在這樣的觀察中誕生，記錄下那段無法治癒的辛酸歲月。

專輯同名歌曲《褪褲lān的兄弟》背後隱藏著一段令人揪心的故事。吉董拜訪猴峒礦工文史館時，發現館內放著一瓶明星花露水，老礦工才緩緩道出，當年發生礦災救援時，為了將受困多日、遺體散發重味的身影與同袍屍塊帶回，工人們必須全身噴滿花露水來壓過味道。吉董語氣沉重地表示：「故事很Blue，所以歌曲寫起來也會很藍調。」

吳永吉Kiat_Táng《脫褲爛的兄弟》數位專輯封面。獨一無二娛樂文化提供

地底40度高溫坦誠相見 吟唱阿美族歌謠紀念罹難原民

談到歌名的由來，吳永吉解釋，早期地底挖礦環境極端惡劣，地表30幾度時，地底下往往高達40幾度，礦工們因過熱幾乎都打赤膊、甚至一絲不掛，大家坦誠相見，全是「褪褲lān的兄弟」。為了紀念當時在礦災中逝去的原住民礦工，吉董特別在歌曲中加入一段阿美族吟唱，以此表達對這群無名英雄的敬意。

近年吉董迷上運動，從馬拉松一路挑戰到超鐵人生，更組織「董事長跑團」集結丁寧、謝忻、馬國畢等藝人好友共同前行。對他而言，55歲後的體悟來自於生命周遭的更迭，他坦言：「從孩子的新生、媽媽的離開、爸爸的衰老，讓我對人生有不同的看法。」



