明星街頭「蹭飯」 林柏宏現身大稻埕路人搶拍

《誰來晚餐》推出新春特輯「明星來敲門」，由明星親自上街尋找願意帶他們回家共進團圓飯的家庭。三位風格迥異的嘉賓——郭子乾、林予晞與林柏宏，分別走進市場、美術館與大稻埕商圈，看見了夾層小套房裡的溫暖愛意、年輕夫妻的美好生活，以及青草茶老店的成長故事。

《誰來晚餐》推出2026新春特輯「明星來敲門」，邀請郭子乾擔任來賓。（圖／公視）

郭子乾深入臺北中崙市場找尋有緣人，自詡「我也擺攤賣過水果」的他，在攤位間穿梭如魚得水，但在尋求「蹭飯」的過程中仍遭遇不少閉門羹，直到遇見了在市場賣鯊魚煙的小婕。

小婕一家五口住在僅有10坪大的夾層小套房，空間雖窄，卻裝滿了對生活的堅韌。郭子乾不僅與小婕一家共進晚餐，更聆聽了小婕曾流落街頭、因先生阿諭的援手而重生的人生故事。郭子乾感性表示：「房子大小不重要，暖暖的愛才是最寶貴的。」

《誰來晚餐》推出2026新春特輯「明星來敲門」，邀請林予晞擔任來賓。（圖／公視）

另一頭，林予晞選擇在新北市美術館展開任務。無奈此地的民眾多數是來自外地的遊客，無法帶她回家，讓身為大E人的林予晞感到相當可惜，正當陷入尋人僵局時，林予晞意外在館內的互動裝置抽中「籃球場上投三分，一球入網技藝精」的上上籤，讓她重拾信心，隨即在市集遇見芳療攤主小七，成功與小七及閨密小芭兩家人共進晚餐，並親自下廚製作三杯雞回饋。

歡樂的餐桌上，林予晞聆聽了小七夫妻的求子之路、閨密情誼，並暢聊共同的攝影興趣，與大家一拍即合；這場宛如姊妹聚會般的晚餐，讓她感性地想起與小七年紀相仿的妹妹。回顧這趟旅程，林予晞笑稱，這一切完全是天時地利人和：「真的就跟籤詩說的一樣，是顆完美入網的『三分球』！」

《誰來晚餐》推出2026新春特輯「明星來敲門」，邀請林柏宏擔任來賓。（圖／公視）

林柏宏則來到大稻埕商圈尋找願意開門的家庭，雖然一路被粉絲認出、合照不斷，卻也因此增加任務難度，幾經嘗試後，他終於遇到經營青草茶店的姚家姊妹，順利被帶回三重的家中。不常下廚的林柏宏穿上圍裙化身「圍裙男神」，跟著姚媽媽學做家常菜，讓姚家另外兩位妹妹回家看到「男神在廚房」時，驚訝到直呼不可思議！

聽聞姚家四姊妹從小就要幫忙顧店、算帳，林柏宏也感性地分享自己的成長背景。他透露：「小時候我爸媽也在市場擺攤，我常去幫忙，多少也影響我的性格，比較敢跟陌生人互動、主動聊天。」 這份相似的「市場孩子」經歷，讓他與姚家人迅速破冰。

《誰來晚餐》2026新春特輯將在大年初四(2/20)晚間9點於公視頻道首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導