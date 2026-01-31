《明星製作公司》兵荒馬亂意外衝出高流量

記者周毓洵／臺北報導

TVBS實境節目《明星製作公司》本週主題聚焦「人脈經營」，六位成員曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田攜手製作網路影片，挑戰「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。然而節目表面歡樂，幕後卻是另一番景象，擔任本集導演的陳漢典在錄影結束後罕見坦言：「說真的，錄完之後不是很開心。」直指流程倉促、現場一度兵荒馬亂。

本週六位明星抽籤分工，首次全面體驗幕後角色。黃偉晉首度負責攝影工作就直呼壓力山大，「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒用過專業相機。」拍攝正式開始後，大家很快感受到現實與理想的差距，在有限預算與時間壓力下，遊戲設計、動線安排與人力配置同時卡關，就連導演、製作人、製片都得親自下場補位，原本設定的「不准笑」挑戰，最後反而變成「忙到笑不出來」。

廣告 廣告

陳漢典事後檢討時坦言，這集製作時間短、資源有限，導致整體節奏失控；Lulu也一語道破創作者的兩難處境：「製作費一萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」一句話說出所有幕後人員的心聲，也讓「人脈經營」不只成為節目主題，更成為實際生存關鍵。

相較之下，曾莞婷對「人脈題」顯得駕輕就熟，自信表示這正是自己的強項；楊銘威則率先邀請于美人擔任主持，于美人不僅現身力挺，還親自料理美食，為節目增添亮點。楊銘威也感性分享，在沒有任何條件、沒有利益交換的情況下，朋友願意義氣相挺，本身就是一件很感動的事。

本集動員眾多好友助陣，包括張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲，以及Amanda、Juicy等人齊聚，讓「現在不准笑」笑料不斷。儘管製作過程一度讓團隊士氣低落，影片上線後卻繳出亮眼成績，觀看次數突破32萬。從「錄完不開心」到被觀眾肯定，六人也笑說，這次不完美的經驗，反而讓他們更清楚看見製作現實與觀眾反應之間的距離。

《明星製作公司》楊銘威（右）親自前往邀請于美人（左）擔任本集主持人。（TVBS提供）

《明星製作公司》本集導演陳漢典（左）與製作人Lulu（右）皆表示這集製作困難。（TVBS提供）

《明星製作公司》黃偉晉（右）首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張。（TVBS提供）

《明星製作公司》曾莞婷的強項是人脈，反而很享受這集主題。（TVBS提供）