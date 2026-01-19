《明星製作公司》狂出狀況「觀眾超愛看」 黃偉晉、風田緊抱畫面讓SpeXial粉絲激動了！
全新實境節目《明星製作公司》播出後話題持續發燒，節目主打明星親自下場製作節目的幕後實境內容，把網路版從未揭露的計畫準備過程搬到電視螢幕上。節目將鏡頭對準正式開錄前最真實、也最混亂的準備過程，呈現過去觀眾鮮少有機會看到的節目籌備全貌，一開播就以滿滿的奔波與臨時狀況，展現與棚內綜藝截然不同的節奏。
幕後真實混亂感吸睛 網友直呼：這才是實境秀
明星們為了第一次的節目製作，六位成員分頭展開行動。楊銘威與風田前往場勘攀岩場並親自上陣體驗；Lulu（黃路梓茵）與黃偉晉則直衝西門町搜刮日韓系潮流服飾，上演大殺價戲碼；曾莞婷與陳漢典則在中山商圈奔波，途中更不忘號召民眾訂閱頻道。面對各種慌亂又真實的工作節奏，許多網友表示，最喜歡節目「頻頻出狀況」的橋段。從場勘、溝通到準備過程狀況連連，卻意外呈現出最真實的工作日常，讓觀眾直呼「這才是真正的幕後實境秀」，成功拉近了節目與觀眾之間的距離。
SpeXial隊友驚喜合體 黃偉晉風田緊抱掀回憶殺
此外，不少觀眾特別點名風田與黃偉晉在節目中緊抱的片段，直呼「好愛這一幕」。兩人再度合體拍攝節目，勾起不少 SpeXial 粉絲的青春回憶，留言區湧現「特使們集體出來報到」、「這組合真的好久不見」等留言刷滿版面。兩人首次轉戰綜藝幕後，黃偉晉坦言其實最怕抽到導演或製作人角色，擔心自己會把事情搞砸，但也表示如果真的遇到，仍會接招面對。風田則分享不同心情，笑說自己反而很期待做節目，「平常接觸綜藝比較多，這次可以自己想內容、訂規則，反而能玩一些平常沒機會玩的企劃」。
YouTube網路版連動 韓國女神金針菇挑戰台語任務
延續電視話題熱度，《明星製作公司》今晚也將推出 YouTube 網路版《明星開拍中》最新集數，特別邀請人氣創作者金針菇擔任來賓。本集企劃直接採用募集網友點子的方式拍攝，由日本代表風田與韓國代表金針菇進行競賽，實測台灣在地文化任務。從生活飲食到文化景點進行全面考驗，過程中兩人卻因為聽不懂台語頻頻遇到挫折，文化衝擊與笑料齊發，預計將再掀起一波網路討論熱潮。
更多鏡報報導
陳漢典、Lulu 昭和風婚紗藏「3大命定巧合」 撞衫30年前母造型「跨時空默契」、意外「壽」站上車
吳佩慈「百億準婆婆」崔麗杰被捕！法院自爆「密婚小27歲下屬」 切割賭王兒子紀曉波、曝新歡身分
藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」
超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚
其他人也在看
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 19
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 23
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 17
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 3
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 1
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 3
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 136
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 1 天前 ・ 2
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 11