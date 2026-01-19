《明星製作公司》狂出狀況「觀眾超愛看」 黃偉晉、風田緊抱畫面讓SpeXial粉絲激動了！

《明星製作公司》首播後話題持續發燒，節目主打明星親自下場製作節目的幕後實境內容。TVBS提供

全新實境節目《明星製作公司》播出後話題持續發燒，節目主打明星親自下場製作節目的幕後實境內容，把網路版從未揭露的計畫準備過程搬到電視螢幕上。節目將鏡頭對準正式開錄前最真實、也最混亂的準備過程，呈現過去觀眾鮮少有機會看到的節目籌備全貌，一開播就以滿滿的奔波與臨時狀況，展現與棚內綜藝截然不同的節奏。

《明星製作公司》狀況連連反成觀眾熱議亮點。TVBS提供

幕後真實混亂感吸睛 網友直呼：這才是實境秀

明星們為了第一次的節目製作，六位成員分頭展開行動。楊銘威與風田前往場勘攀岩場並親自上陣體驗；Lulu（黃路梓茵）與黃偉晉則直衝西門町搜刮日韓系潮流服飾，上演大殺價戲碼；曾莞婷與陳漢典則在中山商圈奔波，途中更不忘號召民眾訂閱頻道。面對各種慌亂又真實的工作節奏，許多網友表示，最喜歡節目「頻頻出狀況」的橋段。從場勘、溝通到準備過程狀況連連，卻意外呈現出最真實的工作日常，讓觀眾直呼「這才是真正的幕後實境秀」，成功拉近了節目與觀眾之間的距離。

《明星製作公司》黃偉晉坦言其實最怕抽到導演或製作人角色，「會擔心自己把事情搞砸」。TVBS提供

SpeXial隊友驚喜合體 黃偉晉風田緊抱掀回憶殺

此外，不少觀眾特別點名風田與黃偉晉在節目中緊抱的片段，直呼「好愛這一幕」。兩人再度合體拍攝節目，勾起不少 SpeXial 粉絲的青春回憶，留言區湧現「特使們集體出來報到」、「這組合真的好久不見」等留言刷滿版面。兩人首次轉戰綜藝幕後，黃偉晉坦言其實最怕抽到導演或製作人角色，擔心自己會把事情搞砸，但也表示如果真的遇到，仍會接招面對。風田則分享不同心情，笑說自己反而很期待做節目，「平常接觸綜藝比較多，這次可以自己想內容、訂規則，反而能玩一些平常沒機會玩的企劃」。

《明星製作公司》風田與黃偉晉兩人合體，首次轉戰綜藝幕後。TVBS提供

YouTube網路版連動 韓國女神金針菇挑戰台語任務

延續電視話題熱度，《明星製作公司》今晚也將推出 YouTube 網路版《明星開拍中》最新集數，特別邀請人氣創作者金針菇擔任來賓。本集企劃直接採用募集網友點子的方式拍攝，由日本代表風田與韓國代表金針菇進行競賽，實測台灣在地文化任務。從生活飲食到文化景點進行全面考驗，過程中兩人卻因為聽不懂台語頻頻遇到挫折，文化衝擊與笑料齊發，預計將再掀起一波網路討論熱潮。

《明星開拍中》風田、金針菇日韓對抗踢鐵板？就在今晚YT上線開戰。TVBS提供



