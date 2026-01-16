《明星製作公司》電視明開播 曾莞婷爆和Lulu陳漢典在零下10度街頭抱頭痛哭

曾莞婷爆和Lulu陳漢典在零下10度街頭痛哭…。記者倪有純攝

明日即將播出的TVBS ORIGINALS全新實境節目《明星製作公司》（16）日舉行首播記者會，曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田6位主持群全員到齊，身穿節目招牌工裝造型現身！6人於16日清晨五點才剛結束韓國拍攝返台，幾乎未休息便直奔記者會現場，就為了分享明星們幕前轉為幕後的辛酸血淚。

活動上也首度曝光節目宣傳影片，畫面可見六位主持群在幕後忙進忙出、身兼多職的工作狀態，從企劃討論、現場執行到臨場應變一應俱全，節奏緊湊卻不失互虧笑鬧，充分詮釋明星們苦中作樂的工作態度，楊銘威表示：「真實幕後人生就是這麼忙，不管幕前幕後，什麼工作都要做」。值得一提的是，最初給六位主群設定的KPI總流量是100萬，沒想到隨著網路節目《明星開拍中》推出後，話題持續延燒，累積總流量已正式突破2,000萬以上，成績遠超預期，眾人開心歡呼表示「KPI到了，之後節目可以隨便做了」，BOSS卻突然現「聲」宣布KPI正式更新為6千萬，Lulu雖怒摔成果板，卻也直接喊話目標是「破億」，展現持續挑戰自我的企圖心，也讓全場驚呼連連！

記者會上，曾莞婷分享韓國零下10度拍戲，冷得要死，在街上叫不到計程車，以為會凍死街頭的拍攝辛苦與趣事。 曾莞婷爆料Lulu在聚餐喝酒後，3人在零下10度的街頭抱著她痛哭，訴說許多真心話，而一旁的陳漢典也跟著落淚，但他哭的原因卻是擔心在零下10度的街頭叫不到計程車，會因此凍死在韓國。 16日特別進行驗收這群明星們的「即戰力」，其中曾莞婷挑戰「人臉節奏」時狀況連連，尤其過去她就曾在節目中搞錯雙胞胎兄弟展榮與展瑞，沒想到這次在記者會再度挑戰失敗，經典烏龍當場重演，讓全場笑聲不斷。談到拍攝過程，六位主持人也毫不保留地自爆「翻車實錄」，形容團隊雖然很鬧，卻相當團結。陳漢典笑說自己曾經沒喬好場地，Lulu則是沒錄到經典畫面，黃偉晉自嘲攝影拍得不理想，曾莞婷是拍攝時跟錯展榮與展瑞，楊銘威也爆料自己曾跟丟車子，風田則笑說大家私下常熱烈討論工作，但他常常沒參與，還開玩笑表示：「又沒在錄幹嘛那麼認真？」引發全場大笑。

曾莞婷也分享，原本以為拍戲已經很累，才轉而嘗試實境節目，沒想到反而更操，笑說：「以後實境節目應該看不到我的身影了」，在韓國，他們叫我扮喪屍，我就只好照做。Lulu則補充，曾莞婷過去對「絲襪套頭」橋段打死不妥協，卻在韓國願意扮演喪屍，楊銘威也笑問：「不願意絲襪套頭，但願意扮喪屍，差別在哪？」

《明星製作公司》將於明天1月17日起，每週六晚間10點於TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台同步播出，晚間12點於MOD/ Hami Video影劇館+上架更新（實際上線時間以平台公告為主），並於每週日晚間8點於TVBS精采台播出。