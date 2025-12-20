明星豪華陣容現身婚禮！金宇彬申敏兒星光陣容太豪華

記者林宜君／台北報導

南韓演藝圈星光閃耀！金宇彬與申敏兒今（20）日在首爾新羅飯店舉行婚禮，雖事前低調宣布不公開，但現場卻星光熠熠，半個演藝圈到場祝福，瞬間升級成小型頒獎典禮。

婚禮現場賓客陣容豪華，包括柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲等人皆現身。每位嘉賓穿搭亮眼，面對鏡頭微笑，氣氛熱烈，充分展現新人在演藝圈的人緣與人氣。

其中最感人的是EXO成員D.O.，他下午3點才出席MMA星光大道，5點半便抵達新羅飯店參加婚禮，短暫停留不到1小時後又折返頒獎典禮現場，來回車程約2小時，仍堅持親自祝福兄弟，可見深厚友情。

申敏兒這邊也吸引矚目嘉賓，其中孔曉振果然如外界預期到場。兩人自學生時期因兼差模特兒認識，長達20多年友誼不曾間斷，後來更合作演出電視劇《我們的藍調時光》，現場相見的長青友情成為婚禮最溫馨的一幕。整場婚禮雖低調辦理，卻因眾多演藝圈明星到場而備受矚目，也再次證明金宇彬與申敏兒在圈內的人氣和人緣皆極佳。

