明星賽替補名單出爐！ 詹姆斯首次替補出發 主辦球隊竟無人入選

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

NBA官方於今（2）日上午正式揭曉2026年全明星賽的替補名單，洛杉磯湖人隊的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度成為全場焦點。他寫下連續第22年入選明星賽的驚人紀錄，持續推高入選總次數與連續入選的歷史障礙，但也是他首度以明星賽替補的身分參賽。

西區替補陣容由效力火箭隊的杜蘭特（Kevin Durant）領銜，這已是他第16度獲選，入選次數躍升至史上第4名，僅次於詹姆斯（22次）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar，19次）與布萊恩（Kobe Bryant，18次）。此外，西區名單中金塊隊莫瑞（Jamal Murray）、雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及拓荒者隊阿維迪亞（Deni Avdija）三位均獲得首度入選的機會，加上灰狼隊一哥艾德華茲（Anthony Edwards）與太陽隊布克（Devin Booker）共同鞏固戰力。然而，作為本屆明星賽主場的快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden），繳出優異成績並帶領快艇在近期繳出優秀表現，但最終均無法入選。

東區方面，替補陣容由第6度入選的唐斯（Karl-Anthony Towns）帶頭，加上騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、溜馬隊西亞卡姆（Pascal Siakam）與巴恩斯（Scottie Barnes）。也一樣出現三位生力軍的加入，包含活塞隊杜倫（Jalen Duren）、熱火隊鮑威爾（Norman Powell）以及老鷹隊強森（Jalen Johnson），也首嘗首次全明星賽的滋味。遺珠方面，本季在籃網打出生涯年的小波特（Michael Porter Jr.）以及76人球星恩比德（Joel Embiid）都被網友點名是最大的遺珠。

明星賽完整名單：

西區先發：唐西奇（Luka Doncic）、約基奇（Nikola Jokic）、柯瑞（Stephen Curry）、吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及溫班亞瑪（Victor Wembanyama）

西區替補：艾德華茲、莫瑞、霍姆葛倫、杜蘭特、布克、阿維迪亞及詹姆斯。

東區先發：安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、布朗森（Jalen Brunson）、馬克西（Tyrese Maxey）、康寧漢（Cade Cunningham）與布朗（Jaylen Brown）

東區替補：米契爾、強森、唐斯、西亞卡姆、鮑威爾、巴恩斯及杜倫。

