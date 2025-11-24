《明星開拍中》記者會90度鞠躬道歉！Lulu、陳漢典遭起鬨辦婚禮崩潰：放過我

記者會突鞠躬道歉！Lulu談婚禮崩潰：放過我。（圖／趙世平 攝）

陳漢典與Lulu婚後首次合作錄製的新節目《明星開拍中》於24日舉行記者會，不僅擔任節目主持人，更化身工作人員協助安排現場動線。節目集結了楊銘威、風田、曾莞婷及陳漢典與Lulu這對話題夫妻檔，六人共同組成製作公司，從企劃發想到來賓通告、拍攝和後製全程參與。記者會上，眾人不僅分享了節目幕後趣事，陳漢典與Lulu更被現場起鬨公開婚禮進度，引發熱烈討論。

記者會突鞠躬道歉！Lulu談婚禮崩潰：放過我。（圖／趙世平 攝）

記者會一開始，所有主持人便向到場媒體深深鞠躬道歉：「我們深深感到抱歉」，原來是為了招待不周先行致歉。有別於傳統記者會模式，眾藝人親自擔任接待人員，熱情招呼媒體朋友展現了節目團隊的用心與創意。

典Lu夫妻婚後合作節目，組「製作公司」拍YT。（圖／趙世平 攝）

記者會上，陳漢典與Lulu成為焦點，當被現場起鬨要求在節目中辦婚禮時，Lulu立即表示抗議：「不要咧，不要，放過我吧！」引起現場笑聲。關於婚禮進度，兩人透露已經準備付訂金，之後會公開好消息，讓粉絲引頸期盼。節目中，主持群也不吝分享彼此合作的趣事。眾人透露風田是「最不受控」的成員，常常「節目結束就消失」，群組訊息也不回覆。楊銘威則被指「耍大牌」，而風田則被調侃若出包就會以「我是日本人」為由推卸責任。

陳漢典.Lulu何時辦婚禮？兩人合體曝進度。（圖／趙世平 攝）

這個全新節目讓六位藝人從幕前轉向幕後，親自參與製作過程的每一個環節。雖然節目尚未正式播出，但記者會上曝光的幕後花絮已經引起廣泛關注，讓觀眾對節目內容充滿期待。陳漢典與Lulu的婚後首次合作，加上其他四位主持人的加入，預計將為觀眾帶來全新的娛樂體驗。

